Perché scegliere un hotel in posizione tranquilla a Merano?

Perché scegliere un hotel in posizione tranquilla a Merano?

Merano ha parecchio da offrire a chi arriva per qualche giorno di vacanza.

Ci sono le terme, i Giardini di Castel Trauttmansdorff, le passeggiate lungo il Passirio e un delizioso centro storico dove fermarsi anche soltanto per un caffè. Non tutti, però, desiderano dormire nelle vie più frequentate della città.

Per qualcuno è più piacevole rientrare in albergo e ritrovare un po’ di quiete, magari con un giardino a disposizione e le montagne sullo sfondo. Ecco alcune domande da porsi prima di prenotare.

Perché molti turisti preferiscono una zona tranquilla al centro città?

Una giornata trascorsa tra negozi, musei e passeggiate può essere piacevole, ma anche stancante. E quando si torna in hotel, non sempre si ha voglia di ritrovarsi ancora nel movimento del centro.

A Merano ci sono quartieri residenziali dove il paesaggio cambia nel giro di poche strade. Compaiono giardini, meleti e scorci sulle montagne, pur restando vicini alle zone più frequentate.

Tra i motivi che possono orientare la scelta ci sono:

Il desiderio di soggiornare lontano dalle strade più trafficate.

La presenza di spazi verdi dove riposare.

La possibilità di visitare la città senza rinunciare alla tranquillità.

Prima di prenotare, comunque, è sempre utile controllare la posizione effettiva dell’albergo.

Si può visitare Merano comodamente senza dormire in centro?

Non è indispensabile avere l’albergo a pochi passi dai portici. Chi ama camminare può scegliere una zona più appartata e raggiungere il centro a piedi. Prima di prenotare, però, è bene controllare anche i collegamenti con gli autobus, soprattutto se non si vuole utilizzare l’auto.

Una volta in città, si può passeggiare lungo il Passirio, visitare le terme o curiosare tra i negozi del centro storico. I Giardini di Trauttmansdorff meritano una visita a parte, tenendo presente che osservano un calendario di apertura stagionale.

Quanto conta la presenza di un giardino o di una SPA?

Dipende da quanto tempo si pensa di trascorrere in albergo. Se la vacanza prevede soprattutto visite ed escursioni, alcuni servizi potrebbero essere utilizzati poco. Diverso è il caso di chi desidera alternare le uscite a qualche ora di riposo.

Per scegliere con maggiore consapevolezza, conviene controllare:

La presenza di piscine coperte e spazi verdi.

Le saune e gli eventuali trattamenti prenotabili.

I periodi di apertura delle aree esterne.

I servizi inclusi nella tariffa.

Un giardino può essere piacevole nelle giornate miti, mentre una SPA permette di dedicarsi al relax anche quando il tempo è meno favorevole.

Quali hotel con SPA nei pressi di Merano si trovano in posizione tranquilla?

Un esempio è il Burggräflerhof, che si trova a Maia Alta (Obermais), quartiere residenziale di Merano.

La struttura dispone di 38 camere e dista circa venti minuti a piedi dal centro cittadino. Tra i suoi punti di forza c’è il giardino panoramico, affacciato sui meleti e sulle montagne del Gruppo di Tessa.

La SPA Vita Aurea comprende una piscina interna riscaldata a 34 °C, idromassaggio, sauna finlandese, sauna aromatica e bagno turco. Sono disponibili anche massaggi e trattamenti benessere.

L’hotel dispone inoltre di una piscina esterna, utilizzabile in base alla stagione.

Una posizione tranquilla è comoda anche per esplorare i dintorni?

Merano è un buon punto di partenza per scoprire il territorio circostante. Si può dedicare una giornata ai borghi vicini, scegliere una passeggiata tra i vigneti oppure salire verso le montagne.

Tra le mete più conosciute c’è Merano 2000, raggiungibile con la funivia. In inverno offre piste da sci e altre attività sulla neve, mentre nella bella stagione è frequentata dagli escursionisti.

Soggiornare in una zona tranquilla permette anche di organizzare giornate meno impegnative. Dopo una mattinata fuori, si può semplicemente tornare in albergo e concedersi qualche ora di riposo.