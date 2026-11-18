Banda della minicar a Roma, i due minorenni indagati per il grave pestaggio di Davide Iacopini sono stati trasferiti in comunità: la Procura aveva chiesto il carcere.

Svolta nell’inchiesta sulla cosiddetta banda della minicar che, nell’ottobre 2026, ha seminato il terrore nel quartiere Monteverde, a Roma, aggredendo diversi passanti. I due minorenni accusati anche del grave ferimento dell’attore Davide Iacopini sono stati trasferiti in una comunità: il Tribunale per i minorenni ha disposto una misura diversa dal carcere richiesto dalla Procura.

La banda della minicar e l’aggressione a Davide Iacopini: l’attore inizia la riabilitazione

I fatti contestati risalgono alle notti tra il 4 e il 5 ottobre 2026, quando nel quadrante di Monteverde si sarebbe verificata una serie di aggressioni ai danni di almeno sei persone. A bordo della minicar nera, i giovani avrebbero preso di mira diversi passanti, tra cui pedoni, ciclisti e persone che viaggiavano sui monopattini.

L’episodio più grave ha coinvolto Davide Iacopini, attore di 42 anni, raggiunto da un calcio mentre si trovava sul proprio monopattino nella notte del 5 ottobre.

In seguito all’impatto, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un’auto parcheggiata, riportando gravi lesioni alla testa. Le sue condizioni sono apparse subito critiche: ricoverato all’ospedale San Camillo, è rimasto per circa tre settimane in terapia intensiva e ha dovuto affrontare due interventi neurochirurgici.

Dopo 23 giorni ha ripreso conoscenza, riuscendo nuovamente a comunicare con i medici e i familiari. A distanza di oltre un mese dall’aggressione, l’attore ha finalmente lasciato l’ospedale per essere trasferito all’IRCCS Santa Lucia, dove ha iniziato un percorso di riabilitazione.

Davide Iacopini aggredito dalla banda della minicar: niente carcere per i due indagati

I due ragazzi indagati per le violente aggressioni compiute a bordo di una minicar nera nel quartiere Monteverde, a Roma, sono stati trasferiti in una comunità su disposizione del Tribunale per i minorenni della Capitale. La misura, eseguita dai carabinieri, è diversa da quella sollecitata dalla Procura, che aveva richiesto per entrambi la custodia in carcere. Nei loro confronti restano le accuse di tentato omicidio, lesioni aggravate e percosse in concorso.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due giovani, rispettivamente di 17 e 16 anni, avrebbero avuto ruoli diversi durante le incursioni: il più grande si trovava alla guida del veicolo, mentre l’amico era sul lato passeggero. Le indagini hanno permesso di risalire alla loro identità anche grazie alle indicazioni di un meccanico che aveva lavorato sulla minicar, personalizzata con luci a led e adesivi, tra cui quello raffigurante un cobra rosso. Decisiva si è rivelata una segnalazione arrivata il 13 ottobre, che ha consentito di individuare l’auto tra le zone di Testaccio e Monteverde. I due ragazzi sono stati successivamente ascoltati dagli inquirenti e avrebbero confessato le proprie responsabilità.