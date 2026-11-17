Genova, un 55enne fugge all'alt della polizia e guida contromano da Brignole a Marassi. Arrestato, aveva la patente revocata e dosi di eroina.

Un inseguimento per le strade di Genova, con semafori rossi ignorati, sorpassi pericolosi e auto lanciate contromano per oltre due chilometri. Protagonista della fuga è un uomo di 55 anni che non si è fermato all’alt della polizia locale e ha continuato la sua corsa da Brignole fino a Marassi, mettendo a rischio gli altri automobilisti e i pedoni.

L’episodio si è concluso nei pressi del cimitero di Staglieno, dove il conducente è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. Dopo gli accertamenti, per lui sono scattati l’arresto e diverse denunce. Durante i controlli è emerso che l’uomo aveva già precedenti per episodi simili, guidava nonostante la patente revocata e indossava un braccialetto elettronico perché accusato di atti persecutori.

La fuga da Brignole a Marassi tra semafori rossi e manovre pericolose

Tutto è iniziato quando il cinquantacinquenne ha ignorato l’alt intimato dalla polizia locale durante un controllo. Invece di fermarsi, ha accelerato e si è lanciato in una fuga contromano, percorrendo più di due chilometri tra le strade cittadine.

Alle sue spalle sono rimasti gli agenti della pattuglia impegnata nel posto di blocco, affiancati da due volanti della polizia arrivate in supporto.

L’inseguimento si è sviluppato tra incroci, semafori e attraversamenti pedonali, in un tratto di strada particolarmente rischioso per chi si trovava a circolare in quel momento.

Durante la corsa il conducente avrebbe continuato a premere sull’acceleratore, ignorando anche il semaforo rosso in piazza Carloforte. Non si sarebbe fermato nemmeno davanti agli incroci e avrebbe effettuato diversi sorpassi pericolosi e manovre azzardate.

La fuga è terminata praticamente all’altezza del cimitero di Staglieno. Qui gli agenti sono riusciti a bloccare il veicolo e a identificare il conducente, procedendo poi con l’arresto.

Aveva la patente revocata e alcune dosi di eroina: le altre accuse

Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire la situazione dell’uomo. Il cinquantacinquenne aveva diversi precedenti per comportamenti analoghi e indossava un braccialetto elettronico perché accusato di atti persecutori.

Inoltre, si era messo alla guida nonostante la patente gli fosse stata revocata. Non si trattava della prima volta: nei mesi precedenti era già stato sorpreso a guidare senza averne più il diritto. Per questo motivo gli è stata contestata una nuova denuncia per guida senza patente reiterata.

La situazione si è ulteriormente aggravata durante la perquisizione. Gli agenti hanno trovato addosso al conducente alcune dosi di eroina. A quel punto l’uomo è stato invitato a recarsi al pronto soccorso per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti prima di mettersi al volante. Il cinquantacinquenne, però, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti.

Il rifiuto ha fatto scattare un’ulteriore denuncia, oltre alla segnalazione alla Prefettura. La vettura è stata sequestrata in vista della successiva confisca, mentre al conducente sono state contestate tutte le violazioni commesse durante la fuga, comprese quelle legate alla circolazione contromano e alle manovre pericolose.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato processato con rito direttissimo. Il giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma quotidiano e il divieto di uscire di casa durante le ore notturne.