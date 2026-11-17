Manovra 2027: emendamenti su condoni edilizi, militari e cybersicurezza

Manovra 2027: emendamenti su condoni edilizi, militari e cybersicurezza

Circa 6.600 emendamenti alla manovra, con condoni edilizi, rinforzi militari e un bonus per gli specialisti di cybersicurezza nella pubblica amministrazione.

Alla scadenza del termine in commissione Bilancio sono stati depositati circa 6.600 emendamenti alla manovra. Tra le proposte più discusse ci sono una nuova stagione di condoni edilizi, il potenziamento dei militari nelle strade e un incentivo per chi difende i sistemi informatici pubblici.

Condoni edilizi: limiti ai Comuni e riaperture per le Regioni

Nella maggioranza e nel governo prende forma una sanatoria dei condoni edilizi, sviluppata su due fronti. Il primo riguarda i Comuni, che dovrebbero rispondere alle domande di condono pregresse e ferme, come quelle presentate a Roma, con un limite preciso: restano esclusi i casi con rischio sismico o idrogeologico. Il secondo lascia alle Regioni la possibilità di riaprire condoni già chiusi, come quello del 2003 in Campania.

È inoltre in valutazione una misura che permetterebbe ai Comuni di regolarizzare piccoli interventi non strutturali.

Strade sicure: 3.200 militari in più

La Lega ha presentato un emendamento, primo firmatario Eugenio Zoffili, che potenzia l’operazione Strade sicure. Il contingente salirebbe da 6.800 a circa 10mila unità, con 3.200 soldati aggiuntivi fino al 31 dicembre dell’anno prossimo.

La proposta dà seguito alla risoluzione leghista già approvata in commissione Bilancio alla Camera e prevede 160 milioni di euro: 135 milioni per 2.700 militari sul territorio nazionale e 25 milioni per tenere i 500 militari destinati a Milano fino alla fine del 2027, mentre la legge di bilancio li prevede fino a marzo. Le risorse arriverebbero dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Cybersicurezza: un bonus fino a 1.500 euro lordi al mese

Azione, con un emendamento a prima firma Giulia Pastorella, propone un’indennità aggiuntiva fino a 1.500 euro lordi al mese per trattenere gli specialisti di cybersicurezza nella pubblica amministrazione. Il bonus sarebbe riconosciuto per dodici mensilità, ai dipendenti in servizio e ai nuovi assunti, quando le amministrazioni non riescano a trovare o trattenere questi profili. La durata massima è di tre anni, rinnovabile, con uno stanziamento di 10 milioni di euro annui dal 2027.

Le 18 proposte unitarie del campo progressista includono congedi paritari, rivalutazione delle pensioni, sostegno al fondo affitti, tutela degli inquilini morosi incolpevoli, start tax, contrasto al fiscal drag e il trasferimento di risorse dalle armi alla scuola. Ulteriori fondi andrebbero all’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano, alla mitigazione del rischio idrogeologico e al turn over nella pubblica amministrazione.