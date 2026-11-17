Un nuovo episodio di furto di fentanyl scuote la sanità a Roma. Questa volta a essere presa di mira pare sia stata la clinica Nuova Itor, struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale situata in via di Pietralata, dove sarebbero scomparse 50 fiale del potente farmaco. L’ammanco è stato denunciato dal direttore sanitario il 19 ottobre, dopo aver riscontrato la mancanza dei medicinali custoditi nel deposito della farmacia interna.

Il precedente all’ospedale Israelitico e il rischio del mercato nero

Il nuovo episodio riporta l’attenzione sul furto avvenuto a giugno all’ospedale Israelitico di Roma, dove erano state sottratte 80 fiale di fentanyl dalla farmacia ospedaliera. Anche in quel caso non erano stati individuati segni di effrazione sulla cassaforte che custodiva i medicinali.

Come sottolineato da Roma Today, l’inchiesta aveva successivamente portato all’iscrizione nel registro degli indagati di due custodi della struttura. Tra le ipotesi investigative era emersa anche quella di una sottrazione su commissione, con il possibile coinvolgimento del mercato illegale dei farmaci.

Tra le destinazioni ipotizzate figuravano canali di vendita non autorizzati, studi estetici abusivi e strutture sanitarie clandestine.

Il fentanyl, infatti, è un potente oppioide sintetico impiegato in ambito medico per il trattamento del dolore intenso e durante gli interventi chirurgici, ma il suo utilizzo al di fuori dei contesti controllati comporta rischi elevatissimi, soprattutto per la possibilità di provocare overdose anche mortali. La ripetizione di episodi simili nella Capitale riaccende così le preoccupazioni sulla sicurezza delle farmacie ospedaliere e sulla necessità di rafforzare i controlli.

“Sparite 50 fiale dalla clinica”, secondo furto di fentanyl in pochi mesi

La sottrazione sarebbe avvenuta nell’arco di più giorni, presumibilmente tra il 16 e il 18 ottobre, approfittando del fine settimana. Secondo le prime ricostruzioni di Roma Today, le fiale sarebbero state conservate in un locale della farmacia situato a un piano inferiore della struttura, all’interno di una cassaforte. Al momento della scoperta non sarebbero stati rilevati segni di effrazione, un elemento che porta gli investigatori ad approfondire le modalità di accesso ai locali e la gestione delle chiavi.

Sul caso stanno lavorando i carabinieri, con il coinvolgimento del Nucleo investigativo e del Nas. Gli accertamenti riguardano anche le persone che potevano entrare nel deposito e le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza: tuttavia, non sarebbero emerse immagini sufficientemente chiare per individuare il responsabile. Per ora non risultano persone iscritte nel registro degli indagati nell’ambito di questa vicenda.