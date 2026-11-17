Settantacinque infrazioni per eccesso di velocità in soli due mesi, tutte alla guida di auto di servizio e durante l’orario di lavoro. Una serie di violazioni che è costata il licenziamento a un poliziotto britannico, finito sotto indagine dopo aver superato ripetutamente i limiti consentiti, in alcuni casi viaggiando a più del doppio della velocità prevista.

A pesare sulla decisione anche l’utilizzo dei lampeggianti di emergenza senza la necessaria abilitazione.

Poliziotto colleziona 75 eccessi di velocità in due mesi

Una condotta che gli è costata il posto di lavoro, nonostante la buona reputazione professionale di cui godeva tra i colleghi. Protagonista della vicenda è un agente britannico in forza al distaccamento di Braintree, nella contea dell’Essex, finito al centro di un procedimento disciplinare per una serie di comportamenti ritenuti incompatibili con il proprio ruolo.

Stando a quanto riportato dalle fonti locali e dall’Adnkronos, in cinque occasioni avrebbe addirittura superato il doppio della velocità consentita. A ricostruire gli episodi sono stati i dati registrati dai veicoli di servizio, che hanno documentato le ripetute infrazioni commesse tra agosto e ottobre 2025.

A rendere particolarmente delicato il caso è il fatto che l’agente aveva già ricevuto provvedimenti e indicazioni sulle modalità di guida.

L’11 agosto 2025 gli era stata infatti sospesa l’autorizzazione di base alla guida dei veicoli di servizio. Tre giorni più tardi, il 14 agosto, aveva affrontato una valutazione specifica delle proprie capacità al volante. In quell’occasione gli sarebbe stato ribadito che non poteva avvalersi delle deroghe previste per gli interventi di emergenza, non essendo in possesso della qualifica di response driver. L’uomo aveva inoltre firmato un documento per confermare di aver compreso le disposizioni ricevute. Eppure, secondo quanto ricostruito durante il procedimento, dal 15 agosto al 6 ottobre avrebbe accumulato 75 infrazioni distribuite in 22 diverse giornate, continuando a utilizzare automobili della Polizia con la livrea ufficiale e attivando anche i dispositivi luminosi di emergenza. A individuare le irregolarità sarebbero stati i sistemi telematici installati a bordo delle vetture, capaci di registrare i comportamenti alla guida.

Il procedimento disciplinare e la decisione di licenziare il poliziotto

La documentazione raccolta ha portato a un’udienza disciplinare a Chelmsford, conclusasi il 6 novembre 2026 con il riconoscimento della grave condotta e il licenziamento senza preavviso. Durante l’audizione è stato descritto come un poliziotto appassionato, propositivo e apprezzato nell’ambiente lavorativo, convinto di agire con buone intenzioni. La sua reputazione, tuttavia, non è stata sufficiente a evitare la sanzione più severa.

La responsabile della Polizia dell’Essex, Rachel Nolan, ha sottolineato che la dedizione al proprio incarico non può giustificare il mancato rispetto delle regole. Nel motivare il provvedimento ha evidenziato che nessun agente dovrebbe ritenere più importante raggiungere rapidamente il luogo di un intervento rispetto alla necessità di guidare nel rispetto della legge e tutelare l’incolumità degli altri utenti della strada. È importante precisare che le 75 infrazioni contestate costituiscono gli episodi esaminati nel procedimento interno e non equivalgono automaticamente a 75 condanne penali per eccesso di velocità.