Nel corso della giornata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riunito in videoconferenza i leader della maggioranza per rivedere la legge di bilancio. Al collegamento partecipano i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Il vertice serve a sostenere una maggioranza che in alcuni punti vacilla.

Alle 18, alla Camera, scade il termine per presentare gli emendamenti parlamentari.

Condono e superbonus al centro del confronto

Sul tavolo c’è un emendamento annunciato da Ylenja Lucaselli di Fratelli d’Italia per riaprire il condono edilizio del 2003, che in Campania non era stato recepito. Nelle retrovie del partito si ragiona anche su un provvedimento più ampio, esteso a tutta l’Italia ma limitato alle piccole difformità.

Sul fronte del superbonus, la diluizione in dieci anni della quota 2027 dei crediti ha irritato banche e imprese. Tajani e Lupi chiedono di cancellare la norma, mentre fonti vicine alla premier indicano come possibile compromesso l’esclusione di una parte dei crediti delle Pmi e la riduzione da dieci a sei anni per le banche.

Banche e Irap, la Lega spinge sull’aumento

Meloni ha sentito al telefono l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, e i toni con il settore bancario si sono abbassati. Il governo ha già incassato dal comparto un contributo superiore a quattro miliardi. Per questo si valuta un aumento dell’Irap non strutturale ma temporaneo, di tre anni al massimo. La Lega, con Salvini, chiede però un contributo più alto e duraturo, mentre Tajani esclude nuovi prelievi su questo settore.

Pensioni e medici sul piede di guerra

Sulle pensioni Claudio Borghi ha annunciato che quota 64 resterà fuori dai correttivi della manovra. Sul fronte sanitario, i medici minacciano di incrociare le braccia il 5 dicembre, nonostante le rassicurazioni del ministro Schillaci alle Regioni, che chiedono mezzo miliardo. Un altro ritocco allo studio prevede la rivalutazione piena degli assegni fino a 3mila euro. Intanto i deputati di FdI hanno ricevuto l’indicazione di presentare al massimo cinque emendamenti ciascuno, da sottoporre al capogruppo Galeazzo Bignami.