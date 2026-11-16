Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato delle prossime elezioni comunali durante un intervento a Iceberg, trasmissione di Tele Lombardia. Sala ha dichiarato di voler restare neutrale sui nomi in campo, pur riconoscendo che il tempo stringe.

Tempi del voto e proposte concrete

Secondo Sala, i candidati devono ora passare dalla critica alla proposta.

Al momento, ha osservato, chi si candida si limita a segnalare ciò che non funziona, mentre i cittadini attendono un programma preciso. Il sindaco ritiene che sia quasi il momento di scegliere, e che si potrebbe votare già all’inizio dell’anno, mentre marzo gli sembra una data troppo tardiva.

Sala ha ricordato che, per legge, l’elezione dei sindaci delle grandi città deve svolgersi tra il 15 aprile e il 15 giugno.

La data precisa non è ancora nota, ma se il voto cadesse in aprile, a marzo sarebbe già troppo tardi per individuare un candidato.

Il dibattito a sinistra e lo stadio

Il sindaco ha poi affrontato il tema delle strategie del centrosinistra. Esiste, a suo dire, un dubbio interno sul fatto che convenga presentarsi con una linea più radicale.

Un dubbio legittimo, ha precisato, ma Sala è convinto che la sinistra vincerà ancora a Milano, con possibilità molto alte.

Sul fronte della discontinuità, Sala comprende chi vuole prendere le distanze dall’amministrazione uscente, ma non condivide la messa in discussione di decisioni già assunte, come quella sul nuovo stadio. Secondo lui, rimettere in discussione tali scelte farebbe il gioco della destra. Ha concluso dicendo che esiste un modo giusto e uno sbagliato per prendere le distanze, e che sullo stadio la storia gli darà ragione.