Un’altra tragedia sul lavoro nella zona industriale delle Morelline, a Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. Nel pomeriggio di lunedì 16 novembre, Luigi Luparini, 75 anni, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone in via Guido Rossa. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava effettuando alcuni lavori di pulizia sulla copertura quando la struttura avrebbe ceduto, facendolo cadere da diversi metri di altezza.

I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma ogni intervento si è rivelato inutile.

La morte del 75enne arriva a poche ore di distanza da un altro decesso avvenuto sempre a Rosignano. Nella mattinata, infatti, un operaio di 60 anni aveva perso la vita dopo essere stato colto da un malore mentre lavorava all’interno del parco industriale.

Due episodi distinti che hanno segnato una giornata particolarmente drammatica per la zona.

Il cedimento del tetto e la caduta di diversi metri

L’incidente è avvenuto intorno alle 14 in via Guido Rossa, nell’area industriale delle Morelline. In base alle prime informazioni, Luigi Luparini si trovava sul tetto di un capannone e stava svolgendo alcuni interventi di pulizia della copertura.

A un certo punto, però, qualcosa è andato storto: il tetto avrebbe ceduto improvvisamente e l’uomo è precipitato all’interno o all’esterno della struttura, compiendo un volo di diversi metri.

Sono stati alcuni presenti, persone che si trovavano nell’azienda, a rendersi conto di quanto era accaduto e a lanciare immediatamente l’allarme. La richiesta di soccorso ha fatto arrivare sul posto un’ambulanza e l’automedica.

Le condizioni del 75enne sono apparse subito molto gravi. Il personale sanitario ha iniziato le manovre necessarie e, vista la situazione, ha richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso. Nonostante la rapidità dei soccorsi, però, per Luparini non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto sul posto e l’elicottero non è stato necessario per il trasferimento in ospedale.

Nell’intervento sono stati coinvolti anche i vigili del fuoco, che hanno supportato le operazioni nell’area dell’incidente. Le indagini sono state affidate alla polizia, che dovrà ricostruire con precisione la dinamica della caduta e accertare le cause del cedimento della copertura.

La seconda morte in poche ore nella zona industriale di Rosignano

La tragedia del pomeriggio si aggiunge a un altro episodio mortale avvenuto nella stessa giornata, sempre a Rosignano Solvay. Nella mattinata di lunedì, infatti, un operaio di 60 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre si trovava al lavoro all’interno del parco industriale.

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava svolgendo le proprie mansioni quando ha improvvisamente perso i sensi. I colleghi si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno subito chiesto aiuto, permettendo l’arrivo dei soccorritori.

Anche in questo caso sono state avviate le manovre di rianimazione, ma nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario non è stato possibile salvargli la vita.

Si tratta di due episodi diversi, avvenuti a poche ore di distanza e con dinamiche ancora da chiarire nei rispettivi ambiti. Per la morte di Luigi Luparini, in particolare, saranno gli accertamenti della polizia a stabilire che cosa abbia provocato il cedimento del tetto e se siano emerse eventuali responsabilità. La giornata si chiude così con due vittime nella zona industriale, dove il doppio decesso ha suscitato grande attenzione e preoccupazione.