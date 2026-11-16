Nel pomeriggio di lunedì 16 novembre 2026 un uomo di 75 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro nella zona artigianale di Rosignano, in provincia di Livorno. Il lavoratore, dipendente di una ditta della zona, è precipitato da un’altezza di diversi metri dal tetto di un capannone in via Guido Rossa.

La caduta dal tetto del capannone

Secondo la ricostruzione iniziale, l’uomo era impegnato in lavori di pulizia della copertura quando il tetto ha ceduto sotto il suo peso. Dopo il volo, le persone presenti in azienda hanno dato subito l’allarme. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza e l’automedica, mentre il personale sanitario ha chiesto l’attivazione dell’elicottero Pegaso.

Il mezzo aereo però non è stato necessario, perché le ferite riportate erano troppo gravi e il 75enne è morto sul posto, nonostante ogni tentativo di rianimazione.

I soccorsi e le indagini

Alle operazioni hanno partecipato anche i vigili del fuoco. Le indagini sono ora affidate alla polizia, mentre i tecnici della Medicina del lavoro dell’Asl hanno preso parte agli accertamenti sulla sicurezza del luogo di lavoro.

Un secondo decesso nello stesso giorno

Nella stessa giornata, a Rosignano Solvay, nel parco industriale, un operaio di 60 anni aveva accusato un malore mentre lavorava, perdendo i sensi. I colleghi hanno allertato i soccorsi immediatamente, ma anche in questo caso le manovre di rianimazione non hanno dato esito.