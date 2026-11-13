Giovedì mattina, poco prima delle 8, un episodio di violenza armata ha sconvolto un quartiere di Washington, DC. Un individuo, identificato come Matt Lambert, 55 anni, ha aperto il fuoco all’interno del piccolo gym situato al piano terra di un condominio, uccidendo sul colpo il responsabile della struttura, James Stuart, 46 anni, e ferendo altre quattro persone.

Dopo l’attacco iniziale, l’aggressore si è rifugiato nel suo appartamento al settimo piano, da dove ha continuato a sparare verso i passanti dalla balconata.

L’attacco e le sue conseguenze immediate

Secondo le autorità, la sequenza dei fatti è iniziata con un colpo di pistola che ha colpito direttamente Stuart. Il gestore del condominio era stato precedentemente coinvolto in una lunga discussione con Lambert riguardo alle condizioni dell’appartamento, ma non era al centro di una denuncia penale.

Dalla balconata, Lambert ha impiegato un fucile, ferendo quattro individui; una delle vittime è rimasta in condizioni critiche, mentre le altre tre hanno riportato ferite non letali. I soccorsi hanno dovuto fronteggiare anche un incendio incendiato dall’autore, il quale ha sparato contro gli agenti nella hall del corridoio.

La risposta delle forze dell’ordine

Il Metropolitan Police, guidato dal capo ad interim JW Carroll, ha isolato l’edificio con squadre tattiche e ha posizionato cecchini sui tetti per garantire la sicurezza dei passanti. Numerosi veicoli di emergenza hanno bloccato le strade, trasformando il quartiere in una zona di sicurezza. I negozianti e i residenti hanno assistito impotenti al conflitto, descrivendo suoni di spari e la rapidità con cui la scena si è trasformata in un vero e proprio fronte di guerra urbana.

Le radici del conflitto: una disputa condominiale

Il movente alla base della violenza sembra collegato a una controversia legale iniziata nel 2025. Lambert, medico di professione, aveva intentato una causa contro l’associazione condominiale sostenendo che infiltrazioni d’acqua e muffe avessero reso l’appartamento inabitabile. Nei documenti legali, Lambert dichiarava di aver speso circa $300.000 per interventi di bonifica. L’associazione, dal canto suo, aveva respinto le accuse e aveva presentato una controcausa contro il gym al primo piano, ritenendo che gli asciugatrici commerciali fossero la causa delle problematiche di umidità.

Al momento della sparatoria la disputa era ancora pendente in tribunale, senza una sentenza definitiva. Il capo della polizia, Carroll, ha dichiarato: «Riteniamo che sia collegato a questo», riferendosi direttamente alla questione condominiale.

Scoperta postuma e conclusioni dell’indagine

Dopo la conclusione dello scontro, gli agenti hanno fatto irruzione nell’appartamento di Lambert trovandolo morto per ferita da arma da fuoco autoinflitta. All’interno sono stati rinvenuti tre fucili e una scorta di benzina, elementi che hanno confermato l’intenzione dell’aggressore di prolungare l’attacco. Non è stata trovata alcuna prova di un coinvolgimento di terzi nella pianificazione dell’attacco.

La vicenda ha riportato l’intero quartiere a uno stato di lutto, con cittadini che hanno organizzato una veglia per onorare la memoria di James Stuart e sostenere le famiglie delle persone ferite. Le autorità hanno promesso una revisione dei protocolli di sicurezza nei condomini con spazi commerciali connessi, al fine di evitare simili tragedie in futuro.