Sciopero dei trasporti venerdì 13 novembre: ecco dove e quali sono le fasce ...

Sciopero dei trasporti venerdì 13 novembre: ecco dove e quali sono le fasce ...

Venerdì 13 novembre possibili disagi per metro, autobus e tram a Milano e nell'hinterland: ecco gli orari dello sciopero, le fasce garantite e i collegamenti coinvolti.

Venerdì 13 novembre si prospetta una giornata di possibili disagi per migliaia di pendolari e viaggiatori a causa di uno sciopero dei trasporti pubblici di 24 ore. La mobilitazione coinvolge principalmente il gruppo Atm a Milano e nell’hinterland, ma interessa anche altri collegamenti nel Nord Italia. Ecco quali mezzi rischiano di fermarsi, gli orari dello stop e le fasce orarie in cui il servizio sarà garantito.

Sciopero dei trasporti venerdì 13 novembre: disagi a Milano e nell’hinterland

Oggi si preannuncia una giornata complicata per chi utilizza i mezzi pubblici a Milano e in diverse località del Nord Italia. È stato proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore che coinvolge il personale del gruppo Atm, con possibili ripercussioni sulla circolazione di metropolitane, autobus e tram.

La mobilitazione interessa anche alcune linee gestite da NET e la funicolare Como-Brunate, mentre nel Veneto orientale è previsto uno stop del personale ATVO. Sono comunque previste specifiche fasce di garanzia per limitare i disagi ai passeggeri. La protesta non coinvolge invece i collegamenti ferroviari e aerei: secondo il calendario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non sono previste agitazioni per Trenord, Trenitalia, Passante ferroviario e voli.

Atm, metro, bus e tram a rischio: gli orari dello sciopero e le motivazioni dei sindacati

A proclamare l’astensione dal lavoro sono stati Al Cobas e Confial Trasporti, che hanno presentato una piattaforma di rivendicazioni economiche e organizzative. A Milano lo sciopero può interessare tutte le linee metropolitane, dalla M1 alla M5, oltre agli autobus e ai tram. Il servizio sarà regolarmente garantito dall’inizio delle corse fino alle 8:45 e nella fascia compresa tra le 15:00 e le 18:00. Al di fuori di questi intervalli, in particolare dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 fino al termine del servizio, sono possibili cancellazioni, ritardi e sospensioni delle corse, in base al numero effettivo di adesioni. Per chi deve spostarsi in serata, quindi, è consigliabile organizzare per tempo gli spostamenti e valutare soluzioni alternative per il rientro.

La protesta riguarda anche i servizi di NET (Nord Est Trasporti) e la funicolare Como-Brunate, con orari differenti a seconda delle località. A Monza, per le linee urbane, le corse potrebbero subire interruzioni dalle 9:00 alle 11:50 e dalle 14:50 fino alla fine del servizio. Per i collegamenti extraurbani di Trezzo sull’Adda, invece, le fasce interessate sono quelle dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 a fine servizio. Per la funicolare Como-Brunate non è garantita la regolarità delle corse dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino alla chiusura.

Tra le ragioni della mobilitazione figura innanzitutto la contrarietà dei sindacati ai processi di liberalizzazione, privatizzazione e finanziarizzazione dei servizi gestiti da Atm, oltre che all’eventuale affidamento delle attività attraverso gare d’appalto. I lavoratori chiedono inoltre un aumento salariale di 150 euro netti, la trasformazione dei contratti part-time in full-time e maggiori garanzie per la fruizione di ferie e permessi parentali. Nella piattaforma trovano spazio anche la revisione dei turni, soprattutto per il personale più anziano, il ripristino delle misure di distanziamento per i conducenti dei mezzi di superficie, una migliore pulizia dei veicoli e interventi per contrastare le aggressioni ai danni del personale. Tra le richieste figurano infine la fornitura del vestiario e una maggiore tutela dei dipendenti.

A essere interessati dalla giornata di protesta saranno anche i collegamenti ATVO nel Veneziano e nel Veneto orientale, dove è previsto uno sciopero di 24 ore proclamato da SGB e FAST Mobilità. Saranno garantite esclusivamente le corse il cui servizio inizia nelle fasce 6:00-9:00 e 12:00-15:00: fa fede l’orario di partenza della corsa e non quello di transito alla fermata. Al di fuori di questi intervalli non è assicurata la regolarità del servizio e potrebbero verificarsi disagi anche nelle biglietterie. Lo stop può avere conseguenze per chi deve raggiungere gli aeroporti Marco Polo e Treviso o località turistiche come Jesolo, Caorle, Bibione, Cavallino-Treporti e Cortina.

La mobilitazione non coinvolge invece ACTV, che gestisce i vaporetti e gli autobus urbani di Venezia e Mestre. Restano regolari, secondo il calendario ufficiale, Trenord, il Passante ferroviario, Trenitalia e il trasporto aereo.