Il team diplomatico americano ha comunicato importanti avanzamenti nella ricerca di una soluzione al conflitto tra Ucraina e Russia. Jared Kushner, inviato speciale degli Stati Uniti, ha definito i recenti scambi come “progressi significativi”, anticipando l’imminente annuncio di ulteriori dettagli su un nuovo round di colloqui. La notizia arriva in un momento in cui la coalizione internazionale cerca di passare da un dialogo esclusivamente trilaterale a una struttura più multilaterale, includendo attivamente le istituzioni europee.

Incontri a Dublino: USA, UE e il formato E4

A Dublino, gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner hanno incontrato i sherpa dell’Unione europea e dei Paesi appartenenti al cosiddetto formato E4 – Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia – più la Polonia, partecipanti al tavolo di Abu Dhabi. Il confronto è stato definito “produttivo” e ha consentito di valutare la possibilità di ampliare i prossimi negoziati, passando dal tradizionale schema USA-Russia-Ucraina a un modello in cui gli europei assumono un ruolo centrale.

L’obiettivo è fissare un nuovo round di colloqui poco dopo il vertice dei “Volenterosi” previsto per il 19 novembre.

Dichiarazioni di Kushner e Zelensky sull’importanza dell’Europa

Kushner ha sottolineato con veemenza che “un accordo non si può chiudere senza gli europei”. La frase, pronunciata dopo l’incontro a Dublino con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ribadisce la convinzione che la partecipazione dell’UE sia indispensabile per qualsiasi soluzione duratura.

Zelensky, d’altro canto, ha confermato che “gli europei prenderanno parte ai prossimi colloqui”, escludendo la possibilità che rimangano relegati ai margini delle trattative. Entrambe le affermazioni puntualizzano la necessità di un impegno condiviso tra Washington, Kiev e Bruxelles.

Progressi a Mosca: nuovo ciclo trilaterale e operazione umanitaria

Nel frattempo, a Mosca, l’incontro tra Vladimir Putin e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner ha prodotto risultati concreti. È stato concordato di avviare una nuova operazione umanitaria a Kostyantynivka, nella zona dell’Operazione militare speciale, con immediati lavori di sminamento. Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha dichiarato che i contatti specifici con i rappresentanti statunitensi saranno avviati prontamente. Inoltre, è stato fissato un nuovo ciclo di colloqui trilaterali, segnando il ritorno di un dialogo che “nessuno pensava che saremmo riusciti a riprendere”. Witkoff ha precisato che questo nuovo appuntamento risponde alle richieste del presidente Donald Trump.

Reazioni dei leader europei e prospettive per il futuro

Alla Conferenza della Comunità politica europea a Dublino, il presidente del Consiglio europeo António Costa ha evidenziato che, finora, la Russia continua a dare priorità all’escalation bellica anziché alla pace. Costa ha rimarcato l’importanza di un cessate il fuoco, della navigazione nel Mar Nero e della creazione di condizioni per un accordo. Parallelamente, la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione del “Formato di Berlino”, confermando il pieno sostegno all’Ucraina e successivamente incontrando Zelensky in un colloquio bilaterale. Inoltre, i ministri esteri dei Paesi baltici e nordici, riuniti in videoconferenza, hanno richiesto una pressione ancora più forte su Mosca, sottolineando che la Russia non deve trarre vantaggi dal tavolo negoziale. Infine, il presidente ucraino ha discusso con Antonio Costa e Ursula von der Leyen della necessità di un coinvolgimento completo dell’UE nei futuri negoziati, e con il segretario generale della NATO Mark Rutte ha evidenziato le difficoltà create dall’interruzione del sistema Starshield, chiedendo assistenza per i sistemi PAC-2 e PAC-3.

Prossimo vertice APEC e la possibilità di un incontro Trump-Putin

Il consigliere russo Yuri Ushakov ha annunciato che un incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump è previsto a margine del vertice APEC a Shenzhen, in Cina, il 18-19 novembre. Questo appuntamento segue i recenti colloqui a Mosca e potrebbe aprire ulteriori spazi per discutere la futura architettura della sicurezza europea, includendo al contempo la questione umanitaria menzionata per Kostyantynivka.