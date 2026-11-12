L’Italia e la Francia si fronteggiano questa settimana non solo nel calcio, ma anche sul cemento dei campi da tennis. Nel torneo ATP 250 Stoccolma, la sfida fra il giovane italiano Lorenzo Musetti e il francese Ugo Humbert ha regalato un duello di alta tensione, prolungato per più di due ore di gioco.

Musetti conquista il quarto di finale contro Humbert

Il match, svoltosi al centro del Kungliga Tennishallen alle 19:40, è iniziato con un gioco molto equilibrato. Il primo set si è deciso al tie-break, dove Musetti, partito al servizio, ha strappato il 7-6 grazie a una serie di ace e a un punto di match point conquistato al primo colpo.

Entrambi i contendenti hanno alternato momenti di aggressività e fasi di difesa, mantenendo il punteggio sempre in bilico fino all’ultimo punto del tie-break.

Dettaglio del primo set

Nel tie-break, Musetti ha chiuso 7-5, sfruttando un dritto vincente a rete. Humbert ha reagito al 5-5 con un ace, ma l’italiano ha risposto con un servizio imperfetto che ha permesso al francese di toccare la parità.

Il punto decisivo è arrivato quando Musetti ha servito un ace meraviglioso, portandosi sul 7-5 e chiudendo il set.

Il secondo set a vantaggio di Humbert

Il francese ha reagito con forza nel secondo set, imponendo il suo servizio con tre game consecutivi. A 3-5, Humbert ha servito un break cruciale, poi ha chiuso il set 6-3, guadagnandosi il set point al 5-4 e confermandosi più solido in quella fase del match. Musetti ha cercato di rispondere con colpi di rovescio, ma gli errori non forzati hanno favorito il ritorno francese.

Il terzo set decisivo

Nel set finale, la tensione è rimasta alta. Dopo aver subito il break iniziale, Musetti ha reagito subito, recuperando il vantaggio con un potente servizio e un ace. Il 4-4 è stato il punto di svolta: Musetti ha dominato i prossimi due game, trasformando il suo servizio in arma decisiva. Il 6-4 conclusivo è stato coronato da un match point al primo colpo, chiusura di una partita equilibrata ma vinta dal carrarino.

Implicazioni per la semifinale e la stagionalità di Musetti

Con la vittoria 7-6, 3-6, 6-4, il 24enne di Carrara, attualmente #25 nel ranking ATP e terzo testa di serie al torneo, accede alla semifinale dove affronterà il primo seed Taylor Fritz. La prestazione dimostra una notevole capacità di gestire i momenti cruciali, con Musetti che ha salvato il proprio break nelle fasi decisionali e ha saputo imporre il proprio ritmo nel terzo set.

Il risultato rappresenta anche una svolta nella stagione di Musetti, che ha dovuto superare infortuni muscolari e una microfrattura all’anulare sin dall’inizio dell’anno. Dopo una vittoria a Lione, un knockout contro Alexander Zverev a Parigi e una finale a Hong Kong, il giovane italiano si conferma tra i protagonisti del circuito, raccogliendo la trentesima vittoria stagionale e la decima degli ultimi trenta giorni.

Profilo di Ugo Humbert

Ugo Humbert, posizionato al 39° posto nel ranking mondiale, è arrivato al torneo con una stagione altalenante, segnata da problemi alla schiena che gli hanno impedito di partecipare agli US Open e da altri infortuni occorsi nei tornei di Adelaide, Eastbourne e Basilea. Nonostante le difficoltà, è riuscito a raggiungere il quarto di finale a Stoccolma, mostrando ancora una buona capacità di gioco a rete e al servizio.

Il prossimo impegno di Musetti contro Fritz sarà decisivo per continuare la sua rincorsa verso la finale dell’evento. Con la presenza di un avversario di alto livello, la sfida promette un altro capitolo avvincente del confronto italo-francese nei tornei internazionali.