Maltempo, scuole chiuse venerdì 13 novembre in Liguria e Toscana: ecco l'elenco dei Comuni coinvolti e le previsioni del ciclone Charles.

Il maltempo continua a interessare l’Italia e non sono previste tregue significative nelle prossime ore. Una nuova perturbazione, legata al ciclone Charles, sta attraversando il Mediterraneo portando piogge intense, temporali e forti raffiche di vento. Per venerdì 13 novembre 2026 la Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione su alcune aree di Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio, mentre il codice giallo riguarda numerosi settori del Centro-Sud e del Nord-Est.

Le precipitazioni insistenti, unite alla saturazione dei terreni dopo i nubifragi dei giorni scorsi, fanno temere nuove criticità idrogeologiche. Per questo motivo diversi sindaci hanno deciso di prorogare la chiusura delle scuole anche per venerdì, soprattutto in Liguria e Toscana. Ecco dove gli istituti resteranno chiusi.

Allerta meteo per il ciclone Charles: piogge intense e temporali

A spiegare l’evoluzione della situazione meteorologica è Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, che in un’intervista all’Adnkronos ha descritto il peggioramento come conseguenza del passaggio del ciclone Charles. Dopo aver colpito duramente la Penisola Iberica e la Francia, il vortice atlantico sta raggiungendo l’Italia, dove porterà precipitazioni abbondanti per 24-36 ore.

Le aree maggiormente esposte saranno Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Già dal pomeriggio di giovedì 12 novembre sono attesi temporali intensi sulla Campania, in estensione durante la serata verso i settori occidentali della Basilicata. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci violenti e frequenti fulmini.

Preoccupano anche i venti, previsti da forti a burrasca sud-occidentali sulle regioni meridionali, con raffiche intense lungo i crinali appenninici. I mari saranno molto mossi e sono previste mareggiate lungo le coste maggiormente esposte.

Per venerdì il fronte perturbato si sposterà progressivamente verso est, con l’ingresso di venti di Bora e un graduale miglioramento pomeridiano al Nord. Sabato 14 novembre dovrebbe essere più soleggiato nelle regioni settentrionali, mentre resteranno possibili piovaschi sul basso Tirreno. Una nuova perturbazione è però attesa domenica 15 novembre, con fenomeni in risalita dalla Sardegna verso il Centro e la Calabria. Il maltempo potrebbe insistere anche lunedì 16 novembre, prima di una parziale tregua a metà settimana.

Scuole chiuse in Liguria venerdì 13 novembre: tutti i Comuni

La Liguria, soprattutto nella parte orientale, continua a fare i conti con le conseguenze delle precipitazioni intense. Gli allagamenti e i disagi alla circolazione registrati nelle ultime ore, insieme alle previsioni di nuovi temporali, hanno spinto diverse amministrazioni a disporre la sospensione delle attività scolastiche.

A La Spezia la chiusura riguarda anche le scuole superiori dell’intera provincia. Sulla base delle ordinanze indicate, i Comuni liguri interessati dallo stop per venerdì 13 novembre sono:

La Spezia

Ameglia

Arcola

Brugnato

Casarza Ligure

Castelnuovo Magra

Castiglione Chiavarese

Chiavari

Deiva Marina

Framura

Lavagna

Leivi

Levanto

Moneglia

Riccò del Golfo

Sestri Levante

Uscio

L’elenco potrebbe essere aggiornato nelle prossime ore: altri sindaci potrebbero infatti adottare provvedimenti in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e alle indicazioni della Protezione Civile.

Scuole chiuse in Toscana: stop a Massa, Carrara e in Lunigiana

Anche in Toscana l’emergenza maltempo prosegue e diverse amministrazioni hanno deciso di mantenere chiusi gli istituti scolastici dopo le criticità registrate nei giorni precedenti. Le precipitazioni previste e il rischio di nuovi problemi sul fronte idraulico e idrogeologico hanno portato a ulteriori ordinanze.

Per venerdì 13 novembre le scuole resteranno chiuse nei seguenti Comuni della provincia di Massa-Carrara:

Carrara

Massa

Aulla

Fosdinovo

La situazione resta in evoluzione e non si escludono nuove decisioni da parte delle amministrazioni locali.

È importante ricordare che la chiusura delle scuole non scatta automaticamente con la diramazione di un’allerta meteo: sono i sindaci a stabilire le eventuali sospensioni attraverso specifiche ordinanze. Per verificare se il provvedimento riguarda tutti gli istituti o soltanto alcune attività, è quindi necessario consultare gli avvisi ufficiali del proprio Comune e della scuola frequentata.