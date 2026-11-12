Il maltempo continua a interessare l’Italia e non sono previste tregue significative nelle prossime ore. Una nuova perturbazione, legata al ciclone Charles, sta attraversando il Mediterraneo portando piogge intense, temporali e forti raffiche di vento. Per venerdì 13 novembre 2026 la Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione su alcune aree di Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio, mentre il codice giallo riguarda numerosi settori del Centro-Sud e del Nord-Est.
Le precipitazioni insistenti, unite alla saturazione dei terreni dopo i nubifragi dei giorni scorsi, fanno temere nuove criticità idrogeologiche. Per questo motivo diversi sindaci hanno deciso di prorogare la chiusura delle scuole anche per venerdì, soprattutto in Liguria e Toscana. Ecco dove gli istituti resteranno chiusi.
Allerta meteo per il ciclone Charles: piogge intense e temporali
A spiegare l’evoluzione della situazione meteorologica è Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, che in un’intervista all’Adnkronos ha descritto il peggioramento come conseguenza del passaggio del ciclone Charles. Dopo aver colpito duramente la Penisola Iberica e la Francia, il vortice atlantico sta raggiungendo l’Italia, dove porterà precipitazioni abbondanti per 24-36 ore.
Le aree maggiormente esposte saranno Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Già dal pomeriggio di giovedì 12 novembre sono attesi temporali intensi sulla Campania, in estensione durante la serata verso i settori occidentali della Basilicata. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci violenti e frequenti fulmini.
Preoccupano anche i venti, previsti da forti a burrasca sud-occidentali sulle regioni meridionali, con raffiche intense lungo i crinali appenninici. I mari saranno molto mossi e sono previste mareggiate lungo le coste maggiormente esposte.
Per venerdì il fronte perturbato si sposterà progressivamente verso est, con l’ingresso di venti di Bora e un graduale miglioramento pomeridiano al Nord. Sabato 14 novembre dovrebbe essere più soleggiato nelle regioni settentrionali, mentre resteranno possibili piovaschi sul basso Tirreno. Una nuova perturbazione è però attesa domenica 15 novembre, con fenomeni in risalita dalla Sardegna verso il Centro e la Calabria. Il maltempo potrebbe insistere anche lunedì 16 novembre, prima di una parziale tregua a metà settimana.
Scuole chiuse in Liguria venerdì 13 novembre: tutti i Comuni
La Liguria, soprattutto nella parte orientale, continua a fare i conti con le conseguenze delle precipitazioni intense. Gli allagamenti e i disagi alla circolazione registrati nelle ultime ore, insieme alle previsioni di nuovi temporali, hanno spinto diverse amministrazioni a disporre la sospensione delle attività scolastiche.
A La Spezia la chiusura riguarda anche le scuole superiori dell’intera provincia. Sulla base delle ordinanze indicate, i Comuni liguri interessati dallo stop per venerdì 13 novembre sono:
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La Spezia
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Ameglia
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Arcola
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Brugnato
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Casarza Ligure
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Castelnuovo Magra
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Castiglione Chiavarese
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Chiavari
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Deiva Marina
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Framura
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Lavagna
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Leivi
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Levanto
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Moneglia
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Riccò del Golfo
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Sestri Levante
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Uscio
L’elenco potrebbe essere aggiornato nelle prossime ore: altri sindaci potrebbero infatti adottare provvedimenti in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e alle indicazioni della Protezione Civile.
Scuole chiuse in Toscana: stop a Massa, Carrara e in Lunigiana
Anche in Toscana l’emergenza maltempo prosegue e diverse amministrazioni hanno deciso di mantenere chiusi gli istituti scolastici dopo le criticità registrate nei giorni precedenti. Le precipitazioni previste e il rischio di nuovi problemi sul fronte idraulico e idrogeologico hanno portato a ulteriori ordinanze.
Per venerdì 13 novembre le scuole resteranno chiuse nei seguenti Comuni della provincia di Massa-Carrara:
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Carrara
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Massa
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Aulla
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Fosdinovo
La situazione resta in evoluzione e non si escludono nuove decisioni da parte delle amministrazioni locali.
È importante ricordare che la chiusura delle scuole non scatta automaticamente con la diramazione di un’allerta meteo: sono i sindaci a stabilire le eventuali sospensioni attraverso specifiche ordinanze. Per verificare se il provvedimento riguarda tutti gli istituti o soltanto alcune attività, è quindi necessario consultare gli avvisi ufficiali del proprio Comune e della scuola frequentata.