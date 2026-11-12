Nuovi allarmi bomba nelle scuole, arriva un’altra mail minatoria

Non si fermano le segnalazioni di possibili attentati negli istituti scolastici italiani. Nella mattinata di oggi, giovedì 12 novembre, alle 9:39, a meno di 24 ore dalla precedente ondata di comunicazioni che aveva raggiunto circa seimila scuole, diverse caselle di posta elettronica riconducibili agli istituti hanno ricevuto un nuovo messaggio intimidatorio.

Anche in questo caso si tratterebbe di un’operazione di mail bombing, con modalità simili a quelle già segnalate il giorno precedente. La comunicazione, intitolata “Messaggio dall’Italia. Siete in pericolo”, presenta toni più aggressivi e contiene riferimenti alla presunta presenza di ordigni esplosivi, tra cui uno a Palazzo Chigi. L’autore sostiene inoltre che un altro dispositivo sarebbe già esploso in una scuola della città, provocando alcune vittime, anticipando anche l’eventualità che il contenuto venga considerato uno scherzo.

Il testo impone alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di lasciare immediatamente l’incarico, concedendole soltanto un breve intervallo di tempo per decidere. In caso contrario, vengono prospettate conseguenze gravissime, con la minaccia di centinaia di vittime e il riferimento a un conto alla rovescia già avviato. In calce compare nuovamente il nome di Mikhail Andropov, già utilizzato nella precedente comunicazione e, secondo quanto riportato dalla stampa, associato anche a intimidazioni rivolte ad alcune emittenti televisive europee e ad allarmi riguardanti voli.

L’evacuazione a Palermo e il protocollo del governo dopo la nuova minaccia alle scuola

Le nuove segnalazioni stanno interessando diverse aree del Paese. A Palermo, dopo la ricezione di una comunicazione indirizzata alla dirigente scolastica del Liceo Umberto, che annunciava la presenza di una bomba, è stata disposta l’evacuazione dell’edificio di via Filippo Parlatore. Sul posto sono intervenute le forze di polizia per gli accertamenti. Diversa, invece, la valutazione relativa alla minaccia indirizzata a Palazzo Chigi: dalla sede del governo è stato precisato che si tratta di un nuovo falso allarme, senza elementi specifici che facciano ipotizzare un pericolo concreto. Per questo motivo non sono stati predisposti ulteriori controlli sulla base della sola email ricevuta.

Nel frattempo, il governo sta lavorando a una strategia condivisa per affrontare le numerose segnalazioni. Palazzo Chigi ha annunciato che, durante la riunione tecnica del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), convocata nel pomeriggio di giovedì, verrà definito un protocollo operativo comune. Le indicazioni, già applicate alle amministrazioni, stabiliscono che la semplice ricezione di una comunicazione inviata in modo massivo non costituisce, da sola, un motivo sufficiente per evacuare gli edifici. La decisione potrà invece essere presa dal prefetto quando emergano circostanze precise e verificabili tali da indicare un rischio effettivo. L’obiettivo è garantire una gestione coordinata degli allarmi, distinguendo le intimidazioni prive di riscontri dalle situazioni che richiedono interventi immediati.