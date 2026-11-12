Anni di violenze subite dall'ex compagno, sino all'ultima e più tragica che ha spinto la donna a denunciare e a lanciare un appello a tutela delle donne sole e minacciate dai loro aguzzini.

Le violenze sulle donne sono un tema purtroppo al centro della nostra quotidianità, che non accenna a placarsi e che vede quest’ultime trovarsi in una situazione di costante debolezza da dove è difficile uscire perché non riescono a trovare appoggio nelle associazioni e nel personale sanitario che dovrebbe tutelarle e proteggerle al fine di consentire loro una vita migliore.

La denuncia dopo la violenza di gruppo, l’arrivo in una struttura protetta

La storia finita al centro della cronaca parte dal suo epilogo, la denuncia tanto agoniata che è finalmente arrivata e la donna che l’ha subita che ha potuto trovare la pace tanto desiderata lontana dal suo stupratore e dalle condizioni di inferiorità che si è trovata a vivere per anni.

Una realtà invivibile dalla quale non credeva fosse possibile uscire, invece grazie all’aiuto di associazioni che da anni si battono per garantire alle donne vittime di violenza una nuova vita, lontana dai soprusi e capace di far fiorire in loro la positività dopo anni di buio, ha ritrovato la luce potendo quindi rinascere.

Casi del genere però alimentano una grande domanda : fino a quando le donne devono subire per trovare appoggio nello Stato tramite le sue campagne anti-violenza. Se ne parla tanto ma all’atto pratico è evidente la rinuncia alla denuncia, rinuncia perché si evince che la situzione vissuta non potrà essere cambiata.

La storia di Amina, anni di violenza e l’ultimo stupro che le ha fatto dire basta una volta per tutte

Amina, nome di fantasia, è una donna di 41 anni di origine marocchina, da anni vive in Italia nel potentino dove lavora come bracciante agricola ed ha messo al mondo tre figli.

In questi anni ha vissuto con un compagno che la violentava da diversi anni, la prima aggressione, come riporta Fanpage.it, leggendo la querela presentata, è arrivata nel 2019 colpendola alla testa con una scaffalatura nel garage di casa. Il secondo caso nel 2021 durante una comunione, il problema in quel caso era dato dal vestito indossato, secondo l’uomo poco consono all’occasione.

Fortunatamente la convivenza è terminata nel 2024 ma le minacce sarebbero continuate, come nel giugno di quest’anno quando l’uomo avrebbe bloccato l’auto e le avrebbe gridato: “Una pallottola e sei finita, dopo averti ammazzato ti seppellisco e ci costruisco sopra un palazzo“.

La denuncia è arrivata il 20 giugno da parte della donna ma al momento non vi sono ancora persone indagate. Si arriva al 3 ottobre, giorno dello stupro di gruppo. Tutto sarebbe partito da parole scambiate con un uomo conosciuto di vista, all’interno di un bar, Amina aveva chiesto informazioni per comprare o affittare un terreno e lui si sarebbe offerto di accompagnarla.

Una volta arrivati in una strada isolata e dopo averle fatto domande sempre più personali l’avrebbe fatta scendere dalla macchina, colpendo la testa contro la vettura, Amina priva di sensi è stata trasportata in un casolare abbandonato e lì si è trovata circondata da tre uomini che l’hanno violentata.

Grazie all’associazione don’t worry INGO il suo caso è stato preso in carico e successivamente si è scoperta anche la negligenza del personale medico come ad esempio farla pulire durante il viaggio in ambulanza al fine di non lasciare alcun segno della violenza subita. Fortunatamente ora per lei si è aperta una nuova e più rosea fase ma resta sempre l’allarme: fino a dove dovanno spingersi le donne per essere tutelate in casi di violenza se non vengono credute.