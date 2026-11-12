Un improvviso crollo a Flatbush ha lasciato vittime, feriti e i pompieri impegnati in una difficile ricerca tra le macerie.

Il pomeriggio del 12 novembre 2026, i residenti del quartiere Flatbush, situato nella parte sud-orientale di Brooklyn, hanno assistito a un evento drammatico: un edificio di tre piani, in fase di ristrutturazione, si è parzialmente crollato lungo Bedford Avenue, tra Newkirk e Flatbush avenues, creando una zona di totale caos nella via più trafficata del quartiere.

Il cedimento strutturale ha provocato la morte di almeno due persone, il ferimento in condizioni critiche di un altro individuo e ha lasciato feriti ulteriori nove cittadini, alcuni dei quali hanno riportato fratture multiple e lesioni da schiacciamento. Subito dopo l’incidente, le forze dei vigili del fuoco di New York (FDNY) hanno lanciato una operazione di soccorso tecnico definita ad alto rischio, mobilitando decine di unità per liberare le aree più pericolose.

Crollo su Bedford Avenue: cause, dinamiche e prime indagini

Le prime ricostruzioni indicano che l’edificio stava subendo lavori di ristrutturazione, durante i quali sono state rimosse parti del telaio portante per consentire l’ampliamento degli spazi interni. Quando la struttura superiore ha ceduto, le pareti interne, i solai e i pilastri sono diventati improvvisamente vulnerabili, provocando il crollo di una parte del tetto e l’esposizione di stanze al piano inferiore.

L’evento è avvenuto in pochi secondi, generando un’enorme nuvola di polvere che ha avvolto l’intera via, rendendo difficile la visibilità e ostacolando le prime manovre di soccorso.

Testimonianze dei residenti sul suono e la vista del crollo

Marcus Vante, abitante da oltre trent’anni della zona, ha raccontato: “È sembrato un’esplosione o un camion pesante che si schianta, e in pochi secondi la strada è rimasta avvolta da una densa nube di polvere“. Altri testimoni hanno riferito di aver sentito un brusco tonfo seguito da un ruggito di metallo che si spezzava. Le testimonianze concordano sul fatto che il rumore fosse così forte da far tremare i vetri delle finestre dei negozi adiacenti.

Interventi dei vigili del fuoco: operazione di soccorso e gestione delle vittime

Alla prima chiamata, intorno alle 16:00, diverse squadre dei vigili del fuoco di New York si sono dirette verso il sito, accompagnate da unità di ambulanza, squadre di polizia e personale tecnico specializzato. Un portavoce della FDNY ha dichiarato: “I nostri unità sono arrivati a un crollo strutturale pesante con segnalazioni attive di persone intrappolate. Si tratta di una delicata e ad alto rischio operazione di soccorso tecnico“. Il lavoro di ricerca è stato condotto manualmente, con l’ausilio di telecamere termiche, cani da ricerca e attrezzature di sollevamento, per garantire che le vittime fossero localizzate e estratte in sicurezza.

Stato di salute delle persone coinvolte

Le autorità hanno confermato che almeno una persona è deceduta sul colpo, mentre un altro individuo è stato trasportato in condizioni critiche al più vicino ospedale, dove è stato posto in terapia intensiva. Altri nove feriti hanno ricevuto cure di pronto soccorso; le loro lesioni vanno da fratture alle costole a contusioni severe causate dal crollo delle pareti. Alcuni dei feriti sono stati riportati in ospedali di Manhattan e del Queens, mentre i soccorritori continuano a cercare eventuali altri concorrenti intrappolati tra le macerie.

Restrizioni di traffico e avvisi alle autorità civili

Le forze di polizia hanno immediatamente isolato l’intera sezione di Bedford Avenue, chiudendo l’accesso a veicoli privati e pubblico trasporto, e hanno istituito un perimetro di sicurezza di circa 200 metri attorno al luogo dell’incidente. “Stiamo chiedendo a tutti di mantenersi ben lontani dall’area per assicurare un passaggio ininterrotto alle attrezzature pesanti”, hanno ribadito gli agenti durante il briefing. I residenti sono stati invitati a seguire gli aggiornamenti tramite i canali di emergenza, poiché la zona rimarrà chiusa per diverse ore, o fino al completamento delle operazioni di soccorso.

Nel frattempo, i tecnici dell’ufficio edilizio della città hanno avviato un’ispezione dettagliata del complesso, verificando la conformità dei lavori in corso alle norme di sicurezza vigenti. L’obiettivo è valutare se vi siano state violazioni di permessi o carenze strutturali che abbiano contribuito al crollo, al fine di adottare misure preventive per altri edifici in zona.