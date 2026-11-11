Il sequestro dell’abitazione di via Risorgimento 17 a Pietracatella ha assunto una nuova dimensione dopo la restituzione delle chiavi al signor Gianni Di Vita. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Campobasso guidata dal capo Marco Graziano, ha portato alla luce due thriller della scrittrice britannica Holly Jackson, appartenuti alla giovane vittima Sara Di Vita.

Libri thriller sequestrati e loro legame con la vittima

I volumi, intitolati Come uccidono le brave ragazze e Una brava ragazza è una ragazza morta, sono stati ritrovati insieme a due telefoni cellulari durante l’ultima ispezione, avvenuta il 6 novembre, pochi giorni prima del dissequestro dell’abitazione. Le indagini hanno stabilito che i libri erano di proprietà di Sara, scomparsa a 15 anni il 27 dicembre 2025, insieme alla madre Antonella Di Ielsi, deceduta il giorno successivo.

Avvelenamento da ricina: cronologia delle indagini e restituzione della casa

Le analisi medico-legali hanno attribuito le morti a un’intossicazione acuta da ricina. La Procura di Larino ha aperto un fascicolo per duplice omicidio contro ignoti, aggravato dall’uso di una sostanza velenosa. Dopo più di dieci mesi di sequestro, la casa è stata dissequestrata il 6 novembre: i sigilli sono stati rimossi intorno alle 9, le operazioni di “ultima ricognizione” si sono concluse alle 13:30, consentendo a Gianni Di Vita di firmare il verbale di restituzione.

Analisi scientifica e cooperazione internazionale

Il 30 luglio gli esperti del Robert Koch-Institut di Berlino, affiancati dal Bundeskriminalamt, sono entrati nella casa per prelevare 131 campioni ambientali e biologici, successivamente inviati in Germania per esami specialistici. Alla fine di ottobre la procuratrice Elvira Antonelli ha comunicato che, ad oggi, non sono pervenuti risultati conclusivi dal laboratorio tedesco, lasciando aperta la ricerca del veicolo di somministrazione della tossina.

Testimonianze scolastiche e social: il ruolo dei contenuti TikTok

Professori, compagni di scuola e amici di Sara sono stati convocati in Questura a Campobasso per chiarire il significato di diversi messaggi postati sul suo profilo TikTok nei mesi precedenti la tragedia. Tra le frasi più citate figurano: “siamo tutti figli di un divorzio”, accompagnata da un cuore spezzato, e “quando esco di casa farò sempre un respiro di sollievo”. Gli inquirenti cercano di capire se tali contenuti potessero riflettere tensioni familiari o fossero semplici espressioni di normale adolescenza.

Prossime fasi dell’inchiesta e richieste di proroga

Tra le recenti evoluzioni, la cugina di Gianni Di Vita, Laura Di Vita, è stata nuovamente ascoltata dalla Squadra Mobile per circa tre ore, al fine di approfondire dettagli ancora non emersi. Parallelamente, la Procura di Larino intende richiedere al giudice una proroga di sei mesi per le indagini preliminari, spostando la scadenza a marzo 2027. L’obiettivo è consentire il completamento delle analisi dei campioni prelevati e ricostruire con precisione la dinamica dell’avvelenamento.