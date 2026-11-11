Sull’Italia sta arrivando una nuova fase di maltempo, con il ciclone Charles che porterà piogge e venti sino a 120 km/h. Previsto inoltre un brusco calo delle temperature, con un primo assaggio di inverno in arrivo. Ma ecco le previsioni meteo nel dettaglio.

Meteo, ciclone Charles sull’Italia: piogge e venti sino a 100 km/h

Dopo la Spagna, ecco che il ciclone Charles sta per raggiungere l’Italia, dove nei prossimi giorni avremo una nuova e intensa fase di maltempo. Le giornate più critiche saranno quelle di domani, giovedì 12 novembre 2026, e di venerdì 13, con forti piogge e venti che potranno toccare anche i 100 km/h. Ma non è finita qui, perché ci sarà anche un brusco calo delle temperature, un primo assaggio di inverno sta quindi per raggiungerci.

Ma vediamo ora nel dettaglio le previsioni meteo per i prossimi giorni sulla nostra penisola.

Ciclone Charles sull’Italia: le previsioni meteo

Giovedì 12 e venerdì 13 novembre saranno due giornata all’insegna del maltempo sull’Italia, con l’arrivo del ciclone Charles, che porterà forti piogge e venti sino a 100 km/h. Il maltempo interesserà in particolare il Centro Nord, con possibili criticità su Liguria, Toscana, e Triveneto.

Oggi, mercoledì 11 novembre, la Protezione Civile ha posto in allerta arancione la montagna emiliana centrale e in allerta gialla numerosi bacini toscani, tra cui Serchio, Bisenzio e Arno. Come evidenziato inoltre da 3BMeteo, sono previsti accumuli pluviometrici eccezionali con picchi locali superiori a 250 millimetri, soprattutto su Alta Versilia e interno del Levante ligure. In Veneto invece possibili nubifragi. Previste anche nevicate oltre i 1.400-1.600m. Al Sud e nelle Isole Maggiori invece il meteo si manterrà stabile, salvo piogge locali in Sardegna e in Campania, con anche forti venti sino a 80 km/h. Previsto inoltre un forte calo termico a partire dal 18 novembre, con temperature tipicamente invernali.