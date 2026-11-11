Paura a Milano, dove un uomo ha aggredito una donna per rubarle l'auto. La fuga tra semafori rossi e precedenze ignorate si è conclusa con un violento incidente e l'arresto.

Una donna scaraventata fuori dall’auto, un passante travolto nel tentativo di fermare il responsabile e una fuga a tutta velocità terminata con uno schianto. Attimi di terrore a Milano, dove un pregiudicato di 54 anni ha rubato una Bmw dopo aver aggredito la proprietaria, dando vita a una corsa folle tra le strade cittadine.

L’intera scena è stata ripresa in un video girato dal balcone di un residente.

Furto d’auto a Milano, 54enne scaraventa una donna sull’asfalto e tenta di investire un passante

Momenti di paura nel pomeriggio di lunedì 9 novembre a Milano, dove un uomo italiano di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo aver sottratto con violenza un’auto a una donna di 56 anni.

Come riportato da Milano Today, l’episodio è avvenuto intorno alle 15 in via Giovanni Briosi, nei pressi di piazza Francesco Guardi. La vittima si trovava a bordo della sua Bmw Serie 1, ferma a margine della carreggiata, quando il 54enne si è avvicinato rapidamente, ha spalancato la portiera e l’ha afferrata, scaraventandola sull’asfalto. Subito dopo si è impossessato della vettura, mettendosi al volante e tentando di allontanarsi.

La scena ha attirato l’attenzione di un passante che, dopo aver sentito le urla della donna, ha provato a impedire la fuga. Il rapinatore ha però inserito la retromarcia e accelerato nella sua direzione, investendolo. Il testimone, nonostante l’impatto, è riuscito a rialzarsi e ha cercato nuovamente di raggiungere lo sportello dell’auto, ma il 54enne è ripartito bruscamente, facendolo ricadere a terra. L’intera sequenza è stata ripresa da un residente, che ha filmato quanto accaduto dal balcone della propria abitazione.

La fuga tra semafori rossi e precedenze ignorate, poi lo schianto contro un suv

Una volta lasciata via Giovanni Briosi, il 54enne ha dato inizio a una fuga ad altissima velocità attraverso le strade milanesi. Durante il tragitto, lungo viale Romagna e in direzione dell’incrocio tra viale Campania e corso XXII Marzo, avrebbe ignorato diversi semafori rossi e mancato di rispettare le precedenze, mettendo a rischio gli altri automobilisti. La corsa si è conclusa dopo circa due chilometri, in viale Mugello, dove la Bmw si è scontrata violentemente con un Mercedes GL.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e gli agenti della Polizia locale, impegnati nei rilievi. Alla loro vista, l’uomo avrebbe provato a giustificare il possesso della vettura sostenendo che fosse di un’amica. Una versione che non ha convinto le forze dell’ordine, già in possesso della denuncia e del racconto della 56enne. Quando è stato messo alle strette, il 54enne ha reagito aggredendo gli agenti, che sono riusciti a immobilizzarlo e arrestarlo. Per lui è scattata l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, mentre resta indagato per rapina aggravata.