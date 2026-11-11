Un attacco di droni ucraini ha causato due vittime a Smolensk e feriti a Ust‑Luga, mentre la Russia registra 627 intercettazioni.

Negli ultimi giorni la zona del Baltico ha registrato una nuova ondata di attacchi con droni provenienti dall’Ucraina. Gli eventi, avvenuti durante la notte di martedì a mercoledì, hanno provocato vittime civili in Russia occidentale e danni a strutture chiave per l’economia nazionale.

Le autorità hanno informato che, oltre alle due persone decedute a Yartsevo, sono stati feriti diverse persone in altre località, mentre il Ministero della Difesa ha annunciato di aver neutralizzato più di 600 droni in un ventiquattro ore.

Nel contesto di negoziati diplomatici a Abu Dhabi, le tensioni si sono tradotte in una serie di incursioni aeree che hanno colpito sia la popolazione civile sia le infrastrutture logistiche.

Attacco a Yartsevo: due vittime civili

Il governatore della regione di Smolensk, Vasily Anokhin, ha comunicato che due abitanti sono deceduti quando i frammenti di un drone ucraino sono precipitati sul tetto di un edificio residenziale a Yartsevo, innescando un incendio.

Non sono state fornite ulteriori informazioni sull’identità o l’età delle vittime, ma le autorità hanno sottolineato il carattere improvviso dell’incidente.

Contesto delle perdite civili

Secondo il gruppo di monitoraggio indipendente Conflict Intelligence Team, il bilancio di civili russi colpiti da attacchi ucraini si avvicina ai 600 morti dall’inizio dell’anno. La cifra, sebbene basata su stime, evidenzia la crescente esposizione della popolazione a operazioni aeree non convenzionali.

Danni al porto di Ust-Luga e sospensione dei voli a Murmansk

Nel nord-ovest, nella regione di Leningrado, il governatore Alexander Drozdenko ha riferito che tre operai sono rimasti feriti quando i droni hanno colpito il porto di Ust-Luga, uno snodo cruciale per l’esportazione di petrolio e cereali. L’impatto ha provocato un incendio che è stato domato dai vigili del fuoco, ma ha temporaneamente interrotto le attività portuali.

Restrizioni aeree nella zona di Murmansk

Contestualmente, le autorità dell’aviazione civile della regione di Murmansk hanno disposto la sospensione temporanea dei voli all’aeroporto principale a seguito di un allarme per raid aereo. È stata la prima interruzione di questo tipo da quando la Russia ha avviato l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022, segnalando un’escalation delle minacce aeree nella zona settentrionale.

Il Ministero della Difesa russo ha affermato di aver intercettato 627 droni tra la notte di martedì e la mattina di mercoledì, operazioni che hanno toccato sia il territorio russo che la Crimea annessa. Parallelamente, Estonia, Lettonia e Lituania hanno lanciato avvisi di emergenza, invitando la popolazione a rifugiarsi a causa di droni non identificati avvicinatisi ai loro spazi aerei da Russia e Bielorussia. La Finlandia, per precauzione, ha introdotto restrizioni parziali nello spazio aereo e marittimo del Golfo di Finlandia orientale, revocandole poche ore dopo.