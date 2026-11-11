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Sicurezza stradale: Borchia (Lega), “19mila vittime stradali sono troppe, serve innovazione”

Sicurezza stradale: Borchia (Lega), “19mila vittime stradali sono troppe, serve innovazione”

"19.000 vittime in Europa l'anno scorso sono troppe". Per questo motivo è necessario intraprendere un percorso che vada "oltre l'approccio classico delle sanzioni e oltre l'approccio regolatorio". A dirlo è l'eurodeputato della Lega, Paolo Borchia, a margine di un evento al Parlamento Europeo ded...

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“19.000 vittime in Europa l’anno scorso sono troppe”. Per questo motivo è necessario intraprendere un percorso che vada “oltre l’approccio classico delle sanzioni e oltre l’approccio regolatorio”.

A dirlo è l’eurodeputato della Lega, Paolo Borchia, a margine di un evento al Parlamento Europeo dedicato alla sicurezza stradale.

Secondo Borchia, la chiave per abbassare questo “numero impressionante” risiede nell’innovazione: “Si cerca attraverso la tecnologia, attraverso l’analisi predittiva, attraverso l’intelligenza artificiale di creare dei modelli nuovi che possono contribuire fattivamente” al bilancio della sicurezza sulle strade europee.

https://www.youtube.com/watch?v=gfruYZo6K7I

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