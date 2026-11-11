Allarmi scuole, Valditara: potrebbe essere strategia più che mitomane

Bruxelles, 11 nov. (askanews) – “I servizi stanno indagando, ci sarà poi la magistratura, ovviamente in questa fase può essere di tutto, possono essere mitomani come ci potrebbe essere una strategia”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, commentando da Bruxelles, a margine dei lavori del Parlamento europeo, gli allarmi bomba che hanno coinvolto oltre 300 scuole in Italia, a causa di una mail di autori ignoti.”Certo che la ricorrenza e la diversificazione che non riguarda solo le scuole, ma anche i trasporti piuttosto che altre realtà, a mio avviso, ma è una riflessione puramente personale, fa più propendere verso una strategia piuttosto che un singolo mitomane – ha aggiunto – Però è evidente che le mie riflessioni non contano, saranno le forze che sono professionalmente deputate a svolgere questo lavoro che dovranno dirci qualche cosa, e poi la magistratura che sta già indagando”.

Continua sull'app Le notizie della tua città, in tempo reale. Apri nell'app