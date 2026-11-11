Spagna, sciopero generale: strade bloccate e Barcellona e altre città

Barcellona, 11 nov. (askanews) – Strade bloccate e traffico in tilt a Barcellona, dove, come in altre città della Spagna è in corso il primo sciopero generale di 24 ore in 14 anni, sostenuto congiuntamente dai due maggiori sindacati spagnoli.Al centro della mobilitazione, la crisi abitativa, con un’ondata di proteste che ha preso il via a settembre scrso dopo lo sfratto forzato della 87enne Maricarmen Abascal, deceduta pochi giorni dopo, l’aumento degli affitti e la perdita di potere d’acquisto delle famiglie, temi che alimentano il crescente malcontento sociale nel Paese.

Per giorni la centrale piazza Puerta del Sol di Madrid è stata occupata con centinaia di tende.Nelle prime ore del mattino, i picchetti hanno bloccato diverse vie di accesso a Madrid, Valencia e ad altre città; sono stati impediti gli accessi alla stazione di Sants, a Barcellona, e ad alcune infrastrutture strategiche, tra cui il porto di Algeciras.I sindacati spagnoli si sono dichiarati soddisfatti dell’andamento della mobilitazione, nonostante non sia omogena in tutto il territorio.

Il segretario generale dell’UGT (Uniòn General de Trabajadores), Pepe Àlvarez, ha definito lo sciopero “massiccio” e un “successo”. Unai Sordo, alla guida delle CCOO (Comisiones Obreras), lo ha giudicato “molto significativo”.Le proteste e il malcontento diffuso hanno contribuito a far scattare la decisione del primo ministro socialista Pedro Sanchez di anticipare le elezioni, originariamente previste per il 2027, al 29 novembre, dopo che il suo governo di minoranza non è riuscito a ottenere l’approvazione parlamentare per un pacchetto di misure abitative proposte in risposta alla mobilitazione.Sanchez appoggia la protesta, mentre il Partito Popolare e Vox hanno criticato duramente lo sciopero, sostenendo che è motivato unicamente da ragioni ideologiche piuttosto che da interessi sindacali.