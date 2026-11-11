Un uomo di 37 anni è stato brutalmente picchiato nella notte a Prato, riportando gravi lesioni al volto e un trauma cranico che lo ha fatto finire in coma. L’aggressione è avvenuta in via Filzi e sarebbe stata compiuta da un individuo con il capo coperto. La Procura indaga per tentato omicidio: ecco cosa è successo e quali sono le condizioni della vittima.

Violenta aggressione in via Filzi: 37enne picchiato e lasciato a terra in una pozza di sangue

Un grave episodio di violenza si è verificato nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 novembre a Prato, dove un uomo di 37 anni, originario del Nord Africa, è stato brutalmente aggredito in via Filzi. Il pestaggio è avvenuto poco prima dell’una.

Stando alla ricostruzione della Procura, la vittima sarebbe stata avvicinata ripetutamente da un individuo con il capo coperto. Quest’ultimo avrebbe poi iniziato a colpirla con violenza, facendola finire al suolo. L’aggressione, tuttavia, non si sarebbe fermata: l’uomo sarebbe stato raggiunto da altri colpi anche mentre si trovava già a terra, fino a essere lasciato in una pozza di sangue.

L’autore del pestaggio non è stato ancora identificato.

Prato, 37enne massacrato di botte e ridotto in coma: indagini per tentato omicidio

Dopo l’intervento dei soccorsi, il 37enne è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santo Stefano di Prato, dove i medici hanno riscontrato un quadro clinico particolarmente serio. Gli accertamenti hanno evidenziato un «trauma cranico violento alla testa con scuotimento e perdita di coscienza», oltre a «plurime fratture al viso giudicate compatibili con pugni sferrati».

Come riportato da Firenze Today, inizialmente ricoverato in coma, l’uomo ha successivamente mostrato segnali di miglioramento e non sarebbe più in pericolo di vita, pur restando sotto osservazione sanitaria. Sulla vicenda è intervenuta la Procura di Prato, guidata da Luca Tescaroli, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio e assunto il coordinamento delle indagini. I carabinieri del comando provinciale sono impegnati a ricostruire con precisione quanto accaduto, risalire all’identità dell’aggressore e comprendere il movente del brutale pestaggio.