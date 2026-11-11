Triennale Milano, una mostra su Costantino Nivola: Scolpire il vento

Milano, 11 nov. (askanews) – Triennale Milano presenta fino al 14 febbraio 2027 la mostra Costantino Nivola. Scolpire il vento, a cura di Cecilia Alemani con progetto di allestimento di Alessandro Floris. L’esposizione approfondisce la pratica artistica di Costantino Nivola (Orani, Nuoro, 1911 – Long Island, New York, 1988), figura di rilievo del modernismo transatlantico e instancabile interprete del dialogo tra le arti.

Formatosi tra la Sardegna e l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Monza (ISIA), ha partecipato, nel 1936, alla sesta Triennale di Giuseppe Pagano, con l’affresco Si costruiscono le città. Approdato a New York nel 1939 in fuga dal fascismo, Nivola ha saputo coniugare la cultura arcaica del Mediterraneo con l’energia cosmopolita della metropoli americana, stabilendo un ponte tra mondi e linguaggi apparentemente distanti.

Le oltre duecento opere selezionate divise in cinque capitoli ripercorrono le tappe fondamentali della vita e della ricerca dell’artista: dalle prime esperienze nell’ufficio grafico Olivetti, fino alle grandi sculture antropomorfe e ai progetti di arte pubblica, passando per la rivoluzionaria invenzione del sandcasting.La curatrice Cecilia Alemani ha raccontato ad askanews: “Questa mostra di Costantino Nivola introduce il lavoro e l’opera di un artista sardo emigrato negli Stati Uniti negli anni Quaranta.

È una mostra a tutto tondo che racconta i tantissimi aspetti della sua pratica artistica, dalle prime opere di design, quando lavorava per l’ufficio Olivetti qui a Milano, ai disegni che raccontano una vita intima e la propria famiglia, fino alle sue grandissime sculture. Siamo qui in questa stanza invece che mostra le sue opere cosiddette del sandcasting, che era una tecnica che inventò proprio sulla spiaggia vicino a cui viveva a Long Island. Sono opere fatte di sabbia e cemento che raccontano di un mondo che unisce intreccia sia un’immaginazione arcaica della Sardegna, del Mediterraneo, con forme del modernismo lecorbusiano e modernista. L’essere diviso tra un’identità sarda, italiana e poi americana è qualcosa che lo ha accompagnato tutta la vita. Lo raccontiamo con la prima stanza, con dei disegni che raccontano proprio questo disagio, ma poi ritorna anche nell’ultima stanza in cui invece abbiamo voluto focalizzarci sul giardino di Springs. Lui compra una piccola cascina, una piccola fattoria lì e trasforma il giardino in un’estensione della casa con queste grandi stanze a cielo aperto, fatte di pergolati e di stanze senza muri in cui invitava anche tantissimi colleghi, artisti, amici che vivevano proprio lì agli Hamptons: viveva accanto a Pollock, dopo qualche anno è arrivato De Kooning, quindi una comunità artistica e intellettuale effervescente che si trovava a casa di Nivola, per portare avanti un’indagine che eliminava le distinzioni tra arte e vitaLa sua vera passione politica si vede nelle opere monumentali, nel suo lavoro per lo spazio pubblico. È un impegno in cui lui pensa alla città e alla comunità come sua committenza, non necessariamente al museo o alla galleria. In mostra potete vedere per esempio tanti bozzetti di monumenti non realizzati che lui voleva proporre. Il suo approccio allo spazio pubblico, come per esempio la piazza Satta a Nuoro, ma anche in tantissime piazze newyorkese, è quello per cui le sue opere non sono li per abbellire lo spazio pubblico, ma per essere usate, toccate e vissute dalle comunità”. La mostra è realizzata anche con il sostegno della Fondazione di Sardegna. Contemporaneamente alla mostra in Triennale a Orani dal 29 novembre 2026 al 21 marzo 2027, il Museo Nivola presenta un progetto inedito, a cura di Chiara Gatti, dedicato a Ruth Guggenheim, moglie di Costantino Nivola e sperimentatrice visionaria e una mostra a cura di Lorenzo Giusti e Chiara Gatti sul dialogo tra Bruno Munari e Regina Cassolo Bracchi, oltre al riallestimento della collezione permanente: Collezione. Capitolo primo. Andando.