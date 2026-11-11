COP 31, arrivano i primi Capi di Stato, ma i leader mondiali assenti

Antalya, 11 nov. (askanews) – I primi leader internazionali, tra cui i presidenti di Finlandia e Isole Marshall, nonché il primo ministro di Barbados, arrivano per il “segmento di alto livello” della COP31 Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2026 ad Antalya in Turchia. Per quanto cruciale, questa COP non vedrà la presenza dei Capi di Stato delle maggiori nazioni, ma sono comunque previsti molti leader da un gran numero di Paesi.
Continua sull'app Le notizie della tua città, in tempo reale.Apri nell'app