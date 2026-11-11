Il Papa in Argentina contro gli idoli successo, apparenza, popolarità

Buenos Aires, 11 nov. (askanews) – Papa Leone XIV, dall’Argentina, denuncia le idolatrie del nostro tempo. “Ancora oggi – ha detto il Pontefice – emergono idoli che esigono la nostra adorazione: il successo a ogni costo, il denaro, l’ossessione per l’apparenza, la popolarità o la ricerca incessante del piacere. A volte, nel tentativo di ottenere l’approvazione altrui, arriviamo persino a mentire, a tradire o a umiliare qualcuno sui social media”.
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