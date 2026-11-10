La Cassazione ha disposto un nuovo processo d’appello per Stephan Schmidheiny, l’imprenditore svizzero coinvolto nel caso Eternit bis per le morti causate dall’amianto a Casale Monferrato. La decisione riguarda una sessantina di vittime, mentre per altre 25 è stata dichiarata la prescrizione. Delusione tra i familiari: «Non riusciamo ancora una volta a dare giustizia a questo dramma».

Eternit bis, nuovo processo d’appello per Stephan Schmidheiny: la decisione della Cassazione

La vicenda giudiziaria legata alle morti causate dall’amianto nello stabilimento Eternit di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, torna davanti alla Corte d’Appello di Torino. La quarta sezione penale della Cassazione ha disposto un nuovo giudizio di secondo grado per l’imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny, 79 anni, accusato di omicidio colposo plurimo aggravato.

L’annullamento con rinvio riguarda una sessantina di persone offese, mentre per altre 25 vittime i giudici hanno dichiarato l’intervenuta prescrizione. La Suprema Corte non ha quindi accolto la richiesta della Procura generale, che aveva sollecitato la conferma della condanna a nove anni e sei mesi di reclusione. In primo grado l’imprenditore era stato condannato a 12 anni.

Il procedimento era tornato all’esame della Cassazione dopo che, lo scorso febbraio, i giudici avevano annullato la precedente sentenza d’appello per un vizio legato alla mancata traduzione in tedesco del provvedimento. Il documento, con cui era stata confermata la responsabilità dell’imputato, era stato successivamente tradotto e depositato, consentendo ai suoi difensori di presentare un nuovo ricorso.

Come sottolineato da Sky Tg24, Schmidheiny aveva gestito lo stabilimento piemontese dal 1976 al 1986 ed è chiamato a rispondere della morte di 91 persone, rispetto alle 392 vittime inizialmente contestate in primo grado. Il numero si è progressivamente ridotto nel corso dei diversi passaggi giudiziari, tra assoluzioni e prescrizioni.

La protesta dei familiari delle vittime: «Non riusciamo ancora a dare giustizia a questo dramma»

Alla lettura del dispositivo hanno assistito anche alcuni familiari delle persone decedute e una delegazione dell’Associazione familiari vittime amianto di Casale Monferrato. La sentenza ha suscitato amarezza tra i rappresentanti delle parti civili. Come riportato da Sky Tg24, l’avvocato Giacomo Mattalia ha parlato di una «grossa delusione, soprattutto per le parti offese e anche per me», aggiungendo: «La nostra frustrazione è di non riuscire ancora una volta a dare giustizia a questo dramma». Anche Nicola Pondrano, ex operaio Eternit, ha manifestato la propria preoccupazione per il protrarsi dei tempi giudiziari: «E’ una giustizia che sfugge, una ingiustizia vera. Passerà altro tempo e altri casi saranno prescritti».

A rendere ancora più drammatico il quadro sono le conseguenze dell’esposizione all’amianto sulla popolazione del Casalese. Secondo Gianni Crisafulli, già vicesindaco della città, a Casale Monferrato si registrano ancora quasi 50 decessi all’anno e il bilancio complessivo avrebbe raggiunto circa 3mila vittime.