Una donna di 30 anni ha raggiunto un ospedale con evidenti segni di violenza sul corpo ed ha denunciato un'aggressione subita da due uomini.

Un caso di violenza, l’ennesimo nel nostro paese che vede al centro una donna che è stata aggredita da uomini in questo caso la notizia fa ancora più clamore perché la violenza sarebbe arrivata a seguito di una serata apparentemente normale vissuta in gran parte in compagnia di un collega di lavoro che conosceva da tempo e di cui si fidava, ma spesso la violenza arriva in conseguenze inattese ed è lì che scatta la trappola.

Donna di 30 anni violentata, la serata trascorsa con il collega-amico

La donna una giovane di 30 anni, avrebbe trascorso la serata assieme ad un collega che conosceva da tanti anni, dopo aver mangiato una pizza i due si sarebbero recati in un locale dove vi era musica dal vivo.

Durante la serata è arrivato un amico del collega, un uomo che lei non aveva mai visto prima, avrebbe offerto da bere a tutti e ha deciso poi di portare tutti nella propria abitazione. In quella casa lei avrebbe subito violenza da parte dei due uomini.

La mattina seguente avrebbe raccontato tutto ad una sua amica decidendo di recarsi in ospedale per dei controlli sul suo stato di salute.

Donna di 30 anni violentata, il racconto al medico in ospedale

Una volta giunta al pronto soccorso dell’ospedale Galliera di Genova, il medico le ha chiesto del perché di tutti i lividi presenti sul corpo e lei avrebbe confidato di essere stata violentata.

A quel punto si è attivata tutta la macchina operativa per il protocollo antiviolenza, compresa la chiamata alla polizia. Come riporta Today.it, gli agenti hanno poi contattato i due uomini che hanno ammesso di aver passato la serata con lei ma che il rapporto fosse avvenuto consensualmente, smentendo di fatto l’accusa della donna.

Per i due uomini è scatta l’indagine, risultano tuttora a piede libero mentre per la giovane ancora in stato di shock è intervenuto in suo soccorso il servizio di supporto psicologico, oltre all’intervento del centro antiviolenza presente sul territorio.