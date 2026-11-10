Il Ministero della Salute ha pubblicato 38 avvisi relativi a 398 prodotti, tra conserve, confetture, pesti, passate, succhi ed estratti, prodotti da Cascina Balcarino e venduti con numerosi marchi.

Il Ministero della Salute ha pubblicato 38 avvisi relativi a 398 prodotti, tra conserve, confetture, pesti, passate, succhi ed estratti, prodotti da Cascina Balcarino e venduti con numerosi marchi. I dettagli.

Allerta alimentare, maxi richiamo: possibile contaminazione microbiologica

Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 9 novembre 2026, il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di un maxi richiamo alimentare, con addirittura 398 prodotti coinvolti, tra conserve, confetture, pesti, passate, succhi ed estratti, prodotti da Cascina Balcarino e venduti con numerosi marchi.

Gli avvisi sono datai 3 novembre ma, come detto, il Ministero ha pubblicato l’avviso solo ieri. Il maxi richiamo è per una possibile contaminazione microbiologica.

Allerta alimentare: maxi richiamo di conserve, confetture, succhi e salse

Come visto il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di un maxi richiamo alimentare, con 398 prodotti coinvolti per rischio contaminazione microbiologica.

I prodotti coinvolti sono prodotti da Cascina Balcarino e venduti con numerosi marchi. Per l’esattezza ha produrre tutte le confetture, le conserve e gli altri prodotti richiamati è stata l’azienda Cascina Balcarino di Manfredini Gianmarco. Lo stabilimento di produzione si trova in via Castelbarco 53, a Orzinuovi, in provincia di Brescia. Come si legge su IlFattoAlimentare, tra i prodotti richiamati per marchio e tipologia abbiamo:

Conserve, confetture, succhi e salse Cascina Balcarino;

Confetture Al Rocol;

Confetture e mostarda Arnoldi Cristian;

Confetture, conserve e succhi Bariselli;

Conserve Bionature;

Passata di pomodoro Cavalta;

Confetture, succhi e conserve Dal Fior;

Gelatine Gea;

Confetture, salse e conserve Ghisi Guglielmo e Bodini Natalia;

Confettura Grugni;

Confetture e succhi Il Platano;

Conserve, confetture e succhi La Contea;

Confetture, conserve e mostarda La Stornaia;

Confetture e succhi Limes;

Confetture Limonaia La Malora;

Confetture e salse L’Orto di Mimì;

Confetture, succhi e salse Meghenzani;

Nettari Ortofrutticoli La Perla;

Conserve Pagani;

Conserve, confetture, mostarda e pesto San Benedetto;

Conserve e pesto Scudiero;

Confetture Tenuta I Lecci;

Conserve e confetture Toninelli Fratelli. Come detto i prodotti sono oltre 398, se avere acquistato i prodotti dei marchi citati potete portali nel luogo di acquisto per il rimborso.