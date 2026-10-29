Il prossimo 7 novembre 2026, alle ore 21.00, il Poli Hotel di San Vittore Olona ospiterà “Dalla tavola al traguardo – Il cuore in salute: stili di vita e nutrizione“, un incontro aperto a tutti i cittadini. L’evento, promosso da Cinque Mulini, è gratuito ma prevede la registrazione preventiva sul sito ufficiale per motivi organizzativi.

L’obiettivo è fornire informazioni concrete su come le scelte quotidiane possano influenzare la salute cardiovascolare, dall’alimentazione all’attività fisica, e creare un momento di dialogo diretto tra pubblico e professionisti del settore.

Cinque Mulini amplifica il messaggio di prevenzione con Dalla tavola al traguardo

L’iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di Cinque Mulini Health Lab 2026, parte del programma internazionale Athletics for a Better World promosso da World Athletics.

Dopo aver organizzato corsi di BLSD in collaborazione con l’associazione Sessantamilavite da Salvare O.d.V., la manifestazione si sposta dall’emergenza alla prevenzione proattiva. L’apertura è affidata a Silvia Scurati, consigliera regionale della Lombardia e coordinatrice dell’Intergruppo Consiliare “Diabete, Obesità e Stili di Vita”. Durante il suo intervento verranno illustrati i dati più recenti sui fattori di rischio cardiaco e l’importanza di intervenire prima che si manifestino le patologie.

Esperti medici e ricercatori approfondiscono nutrizione e attività fisica

Seguono le testimonianze di medici, nutrizionisti e ricercatori universitari che analizzeranno il ruolo della nutrizione nella prevenzione delle malattie coronariche, evidenziando quali alimenti favoriscono la riduzione del colesterolo e la stabilità della pressione arteriosa. Verranno inoltre discussi i benefici dell’attività fisica regolare, non solo per il peso corporeo ma anche per il miglioramento della funzione endoteliale. I relatori, tutti riconosciuti a livello nazionale, forniranno esempi pratici e consigli operativi per integrare questi principi nella routine quotidiana.

YouGoody: il progetto di ricerca sugli stili di vita sostenuti da Cinque Mulini

Nel corso della serata sarà presentato YouGoody, un progetto di ricerca dedicato allo studio degli stili di vita e alla loro influenza sulla prevenzione di patologie croniche. Sostenuto economicamente da Cinque Mulini, YouGoody raccoglie dati su abitudini alimentari, livello di attività fisica e parametri di salute cardio-metabolica, con l’obiettivo di produrre linee guida personalizzate per la popolazione. La presentazione illustrerà i risultati preliminari, le metodologie di indagine e le potenziali applicazioni pratiche per medici e operatori sanitari locali.

Sport come veicolo di informazione e benessere nella comunità

L’intera iniziativa si colloca all’interno di una più ampia visione che vede lo sport non solo come competizione ma come strumento di educazione e promozione della salute. Il legame tra la storica corsa di Cinque Mulini e la campagna di prevenzione evidenzia come gli eventi sportivi possano generare un impatto positivo sulle comunità, favorendo la diffusione di informazioni utili e stimolando comportamenti salutari. Partecipare a questo incontro significa entrare a far parte di un network di cittadini consapevoli, professionisti e istituzioni impegnate a rendere la salute del cuore una priorità condivisa.

Chi desidera approfondire il tema è invitato a registrarsi al link /dalla-tavola-al-traguardo/. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. È un’occasione unica per ricevere consigli basati su evidenze scientifiche e per conoscere iniziative locali che possono supportare un percorso di vita più sano.