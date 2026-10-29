Home > Clubbing > Novembre e dicembre 2026: dieci festival + uno da non perdere

Novembre e dicembre 2026: dieci festival + uno da non perdere

Novembre e dicembre 2026: dieci festival + uno da non perdere

Tra novembre e l’inizio del nuovo anno, il calendario internazionale della musica elettronica propone undici festival distribuiti tra Europa, America, Asia e Australia. Dalle Alpi svizzere ai grandi appuntamenti di fine anno, ecco le date da segnare e alcuni degli artisti da ascoltare. ULTRA M...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

Tra novembre e l’inizio del nuovo anno, il calendario internazionale della musica elettronica propone undici festival distribuiti tra Europa, America, Asia e Australia. Dalle Alpi svizzere ai grandi appuntamenti di fine anno, ecco le date da segnare e alcuni degli artisti da ascoltare.

ULTRA MÉXICO
Sabato 7 e domenica 8 novembre 2026
Città del Messico, Messico
Headliner: Boris Brejcha, Eric Prydz, Hardwell
ultramexico.com

BÓNUSZ
Venerdì 13 e sabato 14 novembre 2026
Budapest, Ungheria
Headliner: 999999999, Kevin de Vries, Layla Benitez
bonuszfestival.com

POLARIS
Venerdì 20 e sabato 21, venerdì 27 e sabato 28 novembre 2026
Verbier, Svizzera
Headliner: Carl Craig, Charlotte de Witte, Reznik
polarisfestival.ch

TIME WARP
Venerdì 27 e sabato 28 novembre 2026
Los Angeles, Stati Uniti
Headliner: Ben Klock, The Martinez Brothers, Richie Hawtin
time-warp.de

CORE
Sabato 28 novembre 2026
Melbourne, Australia
Headliner: Honey Dijon, Kobosil, TSHA
core.world

RAVE ON SNOW
Da giovedì 10 a domenica 13 dicembre 2026
Saalbach, Austria
Headliner: Anfisa Letyago, Gregor Tresher, Pan-Pot
raveonsnow.com

TOMORROWLAND
Da venerdì 11 a domenica 13 dicembre 2026
Pattaya, Thailandia
Headliner: Aly & Fila, Lilly Palmer, Martin Garrix
thailand.tomorrowland.com

SUNBURN
Venerdì 18 e sabato 19 dicembre 2026
Mumbai, India
Headliner: DJ Snake, Sebastian Ingrosso, The Chainsmokers
sunburn.in

EDC
Da venerdì 18 a domenica 20 dicembre 2026
Phuket, Thailandia
Headliner: Above & Beyond, Mau P, Vintage Culture
thailand.edc.com

PROPER
Giovedì 31 dicembre 2026 e venerdì 1° gennaio 2027
San Diego, Stati Uniti
Headliner: Four Tet, Josh Baker, Sara Landry
propernye.com

ZAMNA
Da giovedì 31 dicembre 2026 a domenica 10 gennaio 2027
Tulum, Messico
Headliner: Adam Port, ANYMA, Black Coffee
zamnafestival.com

immagine d’apertura: Tomorrowland – crediti: Tiffany Konin

Continua sull'app Le notizie della tua città, in tempo reale.
Apri nell'app