Novembre e dicembre 2026: dieci festival + uno da non perdere

Tra novembre e l’inizio del nuovo anno, il calendario internazionale della musica elettronica propone undici festival distribuiti tra Europa, America, Asia e Australia. Dalle Alpi svizzere ai grandi appuntamenti di fine anno, ecco le date da segnare e alcuni degli artisti da ascoltare.
ULTRA MÉXICO
Sabato 7 e domenica 8 novembre 2026
Città del Messico, Messico
Headliner: Boris Brejcha, Eric Prydz, Hardwell
ultramexico.com
BÓNUSZ
Venerdì 13 e sabato 14 novembre 2026
Budapest, Ungheria
Headliner: 999999999, Kevin de Vries, Layla Benitez
bonuszfestival.com
POLARIS
Venerdì 20 e sabato 21, venerdì 27 e sabato 28 novembre 2026
Verbier, Svizzera
Headliner: Carl Craig, Charlotte de Witte, Reznik
polarisfestival.ch
TIME WARP
Venerdì 27 e sabato 28 novembre 2026
Los Angeles, Stati Uniti
Headliner: Ben Klock, The Martinez Brothers, Richie Hawtin
time-warp.de
CORE
Sabato 28 novembre 2026
Melbourne, Australia
Headliner: Honey Dijon, Kobosil, TSHA
core.world
RAVE ON SNOW
Da giovedì 10 a domenica 13 dicembre 2026
Saalbach, Austria
Headliner: Anfisa Letyago, Gregor Tresher, Pan-Pot
raveonsnow.com
TOMORROWLAND
Da venerdì 11 a domenica 13 dicembre 2026
Pattaya, Thailandia
Headliner: Aly & Fila, Lilly Palmer, Martin Garrix
thailand.tomorrowland.com
SUNBURN
Venerdì 18 e sabato 19 dicembre 2026
Mumbai, India
Headliner: DJ Snake, Sebastian Ingrosso, The Chainsmokers
sunburn.in
EDC
Da venerdì 18 a domenica 20 dicembre 2026
Phuket, Thailandia
Headliner: Above & Beyond, Mau P, Vintage Culture
thailand.edc.com
PROPER
Giovedì 31 dicembre 2026 e venerdì 1° gennaio 2027
San Diego, Stati Uniti
Headliner: Four Tet, Josh Baker, Sara Landry
propernye.com
ZAMNA
Da giovedì 31 dicembre 2026 a domenica 10 gennaio 2027
Tulum, Messico
Headliner: Adam Port, ANYMA, Black Coffee
zamnafestival.com
immagine d’apertura: Tomorrowland – crediti: Tiffany Konin