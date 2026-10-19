"Rischio microbiologico", nuovo richiamo nei supermercati Carrefour

Nuova allerta alimentare, è stato infatti richiamato un lotto di filetto di Pesce spada dai supermercati Carrefour. Il ritiro in via precauzionale per una non conformità microbiologica non specificata. I dettagli.

Allerta alimentare, pesce spada richiamato dai supermercati Carrefour: “Rischio microbiologico”

Nuova allerta alimentare, con i supermercati Carrefour che hanno dovuto richiamare un lotto di filetto di Pesce spada decongelato in via precauzionale a causa di un possibile rischio microbiologico.

A darne la notizia è la stessa catena tramite i suoi canali social e nei punti vendita. Al momento la segnalazione non compare sul portale del Ministero della Salute dedicato alle allerte alimentari. Ma ecco tutti i dettagli del prodotto ritirato.

Allerta alimentare, pesce spada richiamato dai supermercati Carrefour: il lotto interessato

Come visto una nuova allerta alimentare in Italia, con un lotto di filetto di Pesce spada decongelato richiamato dai supermercati Carrefour per un possibile rischio microbiologico.

Il prodotto interessato è il Filetto di Pesce spada decongelato, prodotto dalla società Promarine S.r.l., con sede a Fiumicino, nella città metropolitana di Roma. Il pesce viene commercializzato solo nei supermercati del gruppo Carrefour, sia al banco pescheria sia in versione preincartata sottovuoto, con etichetta a marchio della catena. Nello specifico il richiamo riguarda il lotto numero 20261602985, venduto in tranci dal peso variabile e con data di scadenza fissata al 21 ottobre 2026.

L’avviso di richiamo è datato 16 ottobre, e indica che il prodotto è rimasto in vendita dal 12 al 17 ottobre, prima di essere appunto ritirato dai punti vendita Carrefour. Il richiamo è stato disposto per una non conformità microbiologica del pesce non specificata. Non è quindi possibile stabilire, sulla base delle informazioni diffuse, quale microrganismo possa essere eventualmente coinvolto. Si invita tutti coloro che lo hanno acquistato a non consumarlo ma di eliminarlo e di rivolgersi nel punto dove lo si è acquistato per il rimborso. Il Ministero della Salute, invece, ha diffuso il richiamo precauzionale di un lotto di tahina a marchio Arkan per la possibile presenza di Salmonella. Il prodotto interessato è venduto in vasetti da 400 grammi, con il numero di lotto 257502493- ARK03901 e il termine minimo di conservazione (TMC) 12/2027.