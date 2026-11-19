La Fondazione Mediolanum ha scelto di sostenere i minori in condizioni di disagio in Italia e nel mondo. Tra questi ci sono bambini e ragazzi che, all’interno della propria famiglia, affrontano un’esperienza difficile e spesso molto impegnativa per la loro età, come accade quando un familiare soffre di sclerosi laterale amiotrofica, nota come Sla.

Estate insieme, spazi di normalità per i ragazzi

Nel corso dell’iniziativa Estate insieme, i ragazzi hanno potuto vivere momenti quotidiani, mettersi alla prova e allontanare per qualche ore i pensieri legati alla malattia di un genitore. Secondo quanto dichiarato da Virginio Stragliotto, segretario generale della Fondazione, il valore dell’esperienza sta proprio in questa pausa, che permette di ritrovare il filo della propria giovinezza.

Il sostegno alla ricerca e al progetto Baobab

Stragliotto ha parlato durante la maratona live La promessa 2026, organizzata da Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, per raccogliere fondi a favore della ricerca sulla Sla. La Fondazione e i Family Banker sostengono anche il progetto Baobab. Nel suo intervento, Stragliotto ha spiegato che l’obiettivo è accompagnare questi ragazzi con persone capaci di offrire una visione più ampia, così che le ferite di questo periodo non segnino il loro futuro.