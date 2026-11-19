A Shenzhen, Donald Trump scherza con i giornalisti mentre Vladimir Putin resta in silenzio. Il faccia a faccia precede il vertice a tre con Xi Jinping.

A Shenzhen, in Cina, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin si sono incontrati in un colloquio bilaterale di circa 40 minuti, prima del trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping. Trump ha accolto il collega con una battuta davanti a fotografi e operatori, chiedendo chi fosse l’uomo accanto a lui e rispondendo da solo: un amico.

Putin ha sorriso e non ha fatto dichiarazioni dopo la stretta di mano.

Il colloquio bilaterale tra Trump e Putin

Secondo quanto detto dal consigliere di politica estera del Cremlino Yuri Ushakov, al centro del faccia a faccia c’è stata la guerra in Ucraina, affrontata però senza dichiarazioni particolari. I due leader hanno espresso la volontà di arrivare a una soluzione pacifica del conflitto tra Mosca e Kiev.

Trump ha parlato di un rapporto solido, costruito in anni di contatti, e ha auspicato che l’incontro possa aprire nuove strade. Ushakov ha riferito che Putin era di ottimo umore. La delegazione russa ha inoltre incontrato il nuovo capo di gabinetto della Casa Bianca, Stephen Miller. Kirill Dmitriev, responsabile del fondo russo per gli investimenti, ha affermato che entrambi i presidenti sono orientati verso una soluzione pacifica.

Il vertice a tre e le posizioni di Xi Jinping

Il primo incontro trilaterale tra i leader dei tre paesi si è svolto a margine dell’APEC, l’organizzazione per la cooperazione economica tra Asia e Pacifico. Xi Jinping ha definito Putin un vecchio amico e ha ricordato che si trattava del loro 50° incontro dal 2013. Nel suo discorso ha criticato il protezionismo, dichiarando che la Cina si è opposta all’unilateralismo. Ha poi descritto la Cina come un banco di prova per l’innovazione, dove le tecnologie avanzate vengono testate in condizioni reali.

Una foto di gruppo dopo anni di isolamento

Per la prima volta dal 2017, Putin compare in una foto di gruppo dei leader APEC, accanto a Xi e Trump. Dal 2014, dopo l’annessione della Crimea, le foto internazionali hanno mostrato l’isolamento diplomatico del leader russo. Dal 2022 Putin effettua in media 8 visite all’anno, contro le 19 del periodo 2012-2016. L’incontro si è svolto a Shenzhen, polo tecnologico spesso paragonato alla Silicon Valley.