chiara ferragni ha deciso di parlare apertamente della fine del suo matrimonio con Fedez. In un’intervista rilasciata al direttore di Vanity Fair Italia, Simone Marchetti, l’imprenditrice ha ripercorso i momenti più dolorosi, dal crollo del suo mondo dorato alla separazione, avvenuta insieme ai problemi giudiziari e a quelli legati al suo brand.

La scoperta della relazione con Angelica Montini

Secondo il racconto di Ferragni, a rivelarle la relazione con Angelica Montini è stato lo stesso Fedez, durante una telefonata. Lei aveva visto Angelica circa un mese prima del matrimonio e non aveva mai sospettato nulla. «Scoprire che c’era una relazione con lei è stato scioccante», ha dichiarato.

Il 31 gennaio del 2025 il rapper ha ammesso pubblicamente la propria infedeltà, respingendo però le indiscrezioni di Fabrizio Corona, secondo cui nel giorno del matrimonio avrebbe detto ad Angelica di essere pronto a lasciare Chiara. «L’idea che io abbia pensato di lasciare mia moglie nel giorno del matrimonio per fuggire dall’altra parte d’Italia è semplicemente ridicola», ha replicato Fedez.

Un matrimonio vissuto nella solitudine

Ferragni ha ricordato anche le tensioni che precedettero la proposta del 6 maggio del 2017, con liti frequenti e un rapporto che, a suo dire, non era così solido come appariva. Sua madre, Marina Di Guardo, aveva smesso di credere nella relazione dopo una lite molto forte davanti a numerose persone.

«Con mio marito mi sentivo sola», ha confessato l’imprenditrice, spiegando di aver tollerato a lungo comportamenti tossici per paura di restare sola. «Lui aveva tanti difetti, non eravamo una coppia perfetta», ha aggiunto, sottolineando di aver creduto che l’amore bastasse a sistemare ogni cosa.

Il Pandoro Gate e la separazione con i figli

La fine del matrimonio coincide con il periodo più complicato della vita di Ferragni, segnato dal Pandoro Gate, dalle critiche ricevute e da una profonda crisi personale. Nel racconto emerge anche la depressione vissuta in quei mesi, con il risveglio come momento più difficile.

Per i figli Leone e Vittoria la separazione è stata inizialmente difficile da spiegare, ma la situazione oggi appare più serena. A sostenere l’imprenditrice sono stati la sorella Valentina e gli amici più stretti. Ferragni ha inoltre annunciato un documentario su Netflix intitolato Chiara, che ripercorrerà gli ultimi tre anni della sua vita.