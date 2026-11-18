Un operaio senegalese che vive e lavora a Prato è andato in causa con l'INPS ed ha strappato, grazie all'intervento del giudice del lavoro, una sentenza storica.

Gli assegni per il nucleo familiare solitamente fanno riferimento al nucleo familiare per il quale li si richede quindi l’INPS si ritrova a verificare da quante persone è composto e se al suo interno vi siano minorenni al fine di elargire la prestazione assistenziale, tuttavia vi ci possono essere casi particolari che chiedono un metro di valutazione diverso e tra questi ve n’è uno davvero incredibile.

Operaio senegalese poligamo, chiede vengano riconosciuti tutti i figli

Il caso arriva da Vaiano, paese in provincia di Prato, dove un operaio originario del Senegal vive e lavora. Nel nostro paese ha anche contratto matrimonio.

L’uomo ha chiesto all’INPS il riconoscimento di tutti i suoi figli, anche di quelli ottenuti da relazioni in patria avvenute al di fuori del matrimonio contratto in Italia.

L’INPS dovendo applicare rigidi controlli ha bocciato più volte le richieste dell’uomo, chiedendo che egli portasse molte documentazioni che certificassero la situazione familiare ma egli non poteva produrle, ciò nonostante ha continuato la propria battaglia.

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Dopo un confronto lungo con l’INPS l’uomo ha avuto un contatto con il giudice del lavoro, su consiglio del proprio avvocato, da qui la situazione è stata completamente ribaltata.

Il giudice, come riporta Il Tempo dal sito “Notizie di Prato”, ha quindi accolto l’istanza dell’uomo, motivandola come di seguente -” La circostanza che non siano figli della moglie con la quale è stato contratto il matrimonio trascritto in Italia non è motivo di esclusione nel nucleo familiare ai fini dell’ottenimento della prestazione economica”.

Le circolari utilizzate dall’INPS per provare a negare il diritto alla prestazione poiché manca la convivenza sono state escluse, di conseguenza il lavoratore ha quindi potuto ottenere gli assegni familiari per gli undici figli. Al fine di riconscere la prestazione è bastata la prova documentale del rapporto di figliazione senza necessità di comprovare la convivenza nè tantomeno di avere un matrimonio in Italia.