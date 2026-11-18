Aveva raccontato la sua battaglia contro la leucemia dal palco del 1° Maggio di Taranto, conquistando il pubblico con il suo coraggio e un forte messaggio di speranza per la propria terra. Carlotta, 16 anni, originaria di Carosino, è morta nell’ospedale Santissima Annunziata, dove era in cura da agosto 2025. La sua testimonianza, diventata un appello contro l’inquinamento e a favore della sanità del Sud, oggi lascia un vuoto profondo nella comunità tarantina.

Carlotta morta a 16 anni per leucemia: la sua battaglia raccontata sul palco del 1° Maggio di Taranto

La ragazza originaria di Carosino, in provincia di Taranto, è morta a 16 anni a causa della leucemia, diagnosticata nell’agosto del 2025. Come riportato dal Corriere, si è spenta nel reparto di Oncoematologia pediatrica, intitolato a Nadia Toffa, dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove era ricoverata.

Al suo fianco, fino agli ultimi momenti, c’erano i genitori Daniele e Tiziana. La sua storia aveva raggiunto migliaia di persone durante il concerto del 1° Maggio libero e pensante di Taranto, quando era salita sul palco per raccontare la propria esperienza con la malattia e lanciare un messaggio ai suoi coetanei: «Cambiatela questa città, rendetela più bella.

Voi avete la possibilità di cambiarla». Un intervento intenso, nel quale aveva trasformato la propria sofferenza in una testimonianza di coraggio, speranza e amore per la sua terra.

Il messaggio di Carlotta sulle cure a Taranto e l’appello contro l’inquinamento

Durante il suo discorso, Carlotta aveva raccontato di aver ricevuto numerosi consigli di lasciare la Puglia per curarsi altrove: «Quando ho scoperto la mia malattia, la maggior parte delle persone mi hanno consigliato di andare via da qui, facendo trapelare l’idea che la bravura del Nord sia superiore a quella del Sud, ma è proprio questo l’errore che facciamo. Scappare via dalla nostra terra». La sedicenne aveva invece scelto di affidarsi ai professionisti dell’ospedale tarantino, esprimendo profonda riconoscenza nei confronti di medici, infermieri e personale sanitario che l’avevano accompagnata fin dalla diagnosi. «Se adesso sono qui con questa grinta e con questa forza, non solo psicologica ma anche fisica, è grazie al lavoro dei dottori che mi hanno seguita fin dal primo giorno», aveva spiegato, sottolineando che il reparto di Oncoematologia pediatrica rappresentava un’eccellenza: «Non abbiamo nulla da invidiare a nessuno e non servono viaggi della speranza per riavere in mano la nostra vita».

Nel suo intervento aveva affrontato anche il tema dell’emergenza ambientale, con un appello rivolto all’intera comunità: «Nessun bambino o bambina si deve ammalare di tumore a causa dell’inquinamento».

Dopo la notizia della sua scomparsa sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio. Tra questi quello dell’attore Michele Riondino, che ha ricordato la ragazza con parole commosse: «Carlotta non c’è più e niente potrà tornare a essere come prima. Non riesco a crederci. Non ci si può dar pace». Riondino ha poi aggiunto che la sua voce «continuerà a risuonare nei nostri ricordi», invitando tutti a stare accanto ai genitori Daniele e Tiziana. Anche il Comitato della festa patronale di San Biagio di Carosino ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia: «Va via una luce. Una luce giovane, un pezzo di futuro». Parole di affetto sono arrivate anche dal Comitato cittadini e lavoratori Liberi e Pensanti e dalla comunità parrocchiale, che hanno ricordato la forza, il sorriso e l’amore per la vita della giovane.