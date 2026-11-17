La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge sull’antisemitismo, che era già passato al Senato nel mese di marzo. I voti favorevoli sono stati 147, i contrari 93 e gli astenuti 5. Il voto è arrivato dopo l’annuncio del deputato Piero Fassino, che ha comunicato che lui e altri colleghi del Partito democratico non avrebbero seguito le indicazioni del partito.

Il testo e la definizione Ihra

Il provvedimento contiene cinque articoli. Il primo stabilisce che la Repubblica ripudia ogni forma di antisemitismo e ne contrasta le espressioni, fermi restando la libertà di critica politica, di espressione del pensiero, di riunione e di associazione. I successivi articoli istituiscono un Coordinatore della strategia nazionale antisemitismo e prevedono iniziative educative e di formazione contro l’odio antisemita.

Il punto più controverso riguarda la definizione di antisemitismo elaborata nel 2016 dall’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (Ihra), adottata dal testo. Secondo i critici, alcuni esempi allegati alla definizione estendono l’odio fino a includere il dissenso verso il governo israeliano. Nel voto il Partito Democratico ha votato contro, insieme al M5S e ad AVS, con alcune defezioni dell’area riformista.

Italia Viva e Azione hanno votato a favore. Tutti gli emendamenti sono stati respinti.

Le critiche dell’opposizione

Angelo Bonelli, cofondatore di AVS, ha definito la legge una “legge bavaglio” e ha accusato la maggioranza di voler limitare le critiche al governo israeliano. La deputata Pd Laura Boldrini, ex presidente della Camera, ha sostenuto che gli emendamenti proposti dall’opposizione, che sostituivano la definizione Ihra con quella di Gerusalemme, avrebbero dimostrato una reale volontà di contrasto all’antisemitismo.

Durante il dibattito l’opposizione aveva chiesto di modificare la definizione o di sostituirla con documenti considerati meno controversi, tra cui la carta del Consiglio d’Europa del 2022, focalizzata su strumenti di prevenzione, e la Dichiarazione di Gerusalemme sull’antisemitismo. Quest’ultima distingue l’antisemitismo dalla critica a Israele. Secondo i sostenitori del ddl, invece, la norma non limita il dissenso politico verso il governo israeliano. Il confronto in aula si è acceso quando è stato bocciato un emendamento che vietava di intitolare strade e monumenti a personalità legate all’antisemitismo, con scambi di insulti sulle vie italiane dedicate a figure dell’epoca fascista.