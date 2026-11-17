Caso Roggero, perché i giudici hanno escluso la legittima difesa: decisivi l'inseguimento e i colpi esplosi contro i rapinatori in fuga. Ecco le motivazioni della sentenza.

La Cassazione mette un punto definitivo sul caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nel 2021. Nelle motivazioni della sentenza, depositate il 17 novembre, i giudici escludono la legittima difesa e ricostruiscono le ragioni per cui l’uomo avrebbe agito con una «deliberata aggressione», mosso dal «proposito di farsi giustizia da sé».

Mario Roggero, dalla rapina del 2021 alla condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi

La vicenda risale al 28 aprile 2021, quando tre uomini entrarono nella gioielleria di Roggero, a Gallo di Grinzane, minacciando il commerciante e i suoi familiari con una pistola giocattolo e un coltello. Dopo aver sottratto diversi preziosi, i rapinatori uscirono dal negozio.

Il gioielliere li raggiunse armato di una pistola calibro 38 e aprì il fuoco: Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli morirono, mentre Alessandro Modica rimase ferito. Dopo aver sempre sostenuto di aver agito per difendere la propria famiglia, Roggero fu condannato a 17 anni dalla Corte d’Assise di Asti il 4 dicembre 2023. Il 3 dicembre 2025 la Corte d’Assise d’Appello di Torino ridusse la pena a 14 anni e 9 mesi.

Il 15 luglio 2026 la Cassazione respinse il ricorso della difesa, rendendo definitiva la condanna. Il gioielliere, oggi 72enne, sta scontando la pena nel carcere di Bollate.

Condanna Roggero, le motivazioni della sentenza fanno chiarezza: “Deliberata aggressione”

Mario Roggero agì con una scelta consapevole, senza essere spinto dalla necessità di proteggere sé stesso o i propri familiari. È questa la conclusione alla quale è arrivata la Prima sezione penale della Corte di Cassazione, nelle motivazioni depositate oggi, martedì 17 novembre, relative alla sentenza del 15 luglio 2026 che ha reso definitiva la condanna del gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo.

Come riportato da Rai News, nelle 34 pagine i supremi giudici ricostruiscono la condotta dell’uomo, confermando la pena di 14 anni e 9 mesi di reclusione per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo, durante i fatti avvenuti il 28 aprile 2021. Secondo la Corte, non si trattò di una reazione dettata da un’errata percezione del pericolo o da un eccesso di prudenza, ma di una decisione volontaria. «Nessuna mera imprudenza o imperizia nel calcolo del pericolo e dei mezzi di salvezza è stata rinvenuta nell’azione» di Roggero, scrivono i giudici, sottolineando che il commerciante agì con una «scelta volontaria e cosciente», dando vita a una «deliberata aggressione non giustificata dalla necessità della difesa».

La circostanza determinante riguarda il momento in cui furono esplosi i colpi: i tre uomini avevano già lasciato la gioielleria e stavano raggiungendo l’automobile utilizzata per scappare con la refurtiva. Roggero li inseguì all’esterno, sparando quando, secondo la ricostruzione della Cassazione, il rischio per l’incolumità delle persone presenti nel negozio era ormai venuto meno.

Il dolo omicidiario e il proposito di farsi giustizia da sé: cosa scrivono i giudici su Roggero

La Suprema Corte ha escluso anche la possibilità di riconoscere una legittima difesa putativa, respingendo l’argomento secondo cui il gioielliere avrebbe potuto temere un ritorno dei rapinatori all’interno del negozio. Per i magistrati si trattava di uno scenario puramente ipotetico, privo di elementi concreti: i malviventi avevano già preso i preziosi e si trovavano in prossimità della vettura con cui intendevano allontanarsi. Nelle interviste, il gioielliere aveva descritto la propria iniziativa come l’unico modo per fermare i responsabili e consegnarli alla giustizia. Un atteggiamento che, secondo i giudici, conferma il suo «proposito di farsi giustizia da sé».

La Cassazione ha inoltre ribadito la natura dolosa degli omicidi: dalle ricostruzioni balistiche è emerso che Roggero esplose diversi colpi in rapida successione, ad altezza d’uomo e a breve distanza, dirigendoli verso i rapinatori. Una modalità che, secondo la sentenza, dimostra la consapevole accettazione della possibilità di provocare la morte delle persone colpite e impedisce di riqualificare i fatti come omicidio colposo o preterintenzionale.