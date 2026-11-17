A 37 anni dalla morte di Denis Bergamini, il caso del calciatore del Cosenza continua a far discutere. La Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro ha confermato la condanna per l’ex fidanzata Isabella Internò, accusata di concorso in omicidio volontario. Una vicenda giudiziaria lunga e complessa, segnata da nuove indagini, ricostruzioni contrastanti e dalla ricerca della verità sulle circostanze della morte del giocatore.

La morte di Denis Bergamini: le indagini e il nuovo filone giudiziario

Denis Bergamini aveva 27 anni quando perse la vita, il 18 novembre 1989, dopo essere stato travolto da un camion sulla Statale 106, in provincia di Cosenza. In un primo momento la vicenda venne archiviata come suicidio, sulla base della versione fornita all’epoca da Isabella Internò, che si trovava con lui e sostenne che il calciatore si fosse gettato volontariamente sotto il mezzo pesante.

Una spiegazione mai accettata dai familiari, che per anni hanno continuato a chiedere la riapertura delle indagini.

I successivi approfondimenti, in particolare quelli medico-legali, hanno portato gli inquirenti a sostenere una ricostruzione completamente diversa: secondo l’ipotesi accolta dalla Corte d’Assise di Cosenza nella sentenza del 1° ottobre 2024, Bergamini sarebbe stato prima reso incapace di difendersi e poi ucciso attraverso un’asfissia meccanica.

Il corpo sarebbe stato successivamente sistemato sulla carreggiata per simulare un investimento mortale. Per l’accusa, il delitto sarebbe maturato in un contesto di gelosia, contrasti sentimentali e pressioni familiari legate alla relazione tra il calciatore e Internò, rimasta incinta e spinta, secondo la ricostruzione della Procura, a sposarlo in un ambiente caratterizzato da una mentalità patriarcale.

La vicenda presenta anche un ulteriore sviluppo investigativo: nel settembre 2026 la Procura di Castrovillari ha notificato un avviso di conclusione delle indagini a Roberto Internò, 65 anni, cugino dell’ex fidanzata di Bergamini, ipotizzando nei suoi confronti il concorso in omicidio volontario aggravato. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe avuto un ruolo materiale nell’uccisione del calciatore.

Omicidio Bergamini, confermata la condanna: 16 anni di reclusione per Isabella Internò

Come riportato da Tgcom24, la Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro ha confermato la condanna a 16 anni di reclusione per Isabella Internò, ex fidanzata di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza morto il 18 novembre 1989 lungo la Statale 106 Jonica, nei pressi di Roseto Capo Spulico. La donna era stata riconosciuta colpevole in primo grado di concorso in omicidio volontario. Nel giudizio di secondo grado la Procura aveva chiesto un inasprimento della pena fino a 23 anni, sollecitando il riconoscimento della premeditazione e una diversa valutazione delle circostanze aggravanti rispetto alle attenuanti generiche. La difesa, rappresentata dagli avvocati Angelo Pugliese e Cataldo Intrieri, aveva invece domandato l’assoluzione, contestando la ricostruzione accusatoria e l’assenza, a loro avviso, di riscontri scientifici sufficienti.