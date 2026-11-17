Massimo Giletti è conduttore de "Lo Stato delle Cose" su Rai 3 ed anche nell'ultima puntata è andato oltre la scaletta imposta dal programma causando uno scossone nel palinsesto.

Massimo Giletti è al timone de “Lo Stato delle Cose” uno dei programmi più amati ed apprezzati della terza rete di Stato che nella puntata andata in onda ieri si è focalizzato maggiormente su uno dei casi di cronaca più chiaccherati degli ultimi anni, invitando personaggi di spicco in studio ad esprimere le loro opinioni in merito, a ridosso di un’importante decisione che potrebbe riscriverne la storia.

Massimo Giletti e l’enfasi sul caso Garlasco

Massimo Giletti nella puntata di ieri, 16 novembre, ha focalizzato tutta l’attenzione sul caso Garlasco, la parte finale della puntata che ha visto protagonisti De Rensis, avvocato di Alberto Stasi e la genetista che prende le parti di Sempio, Ilaria Baldi, oltre alla giornalista Ilenia Pietracalvina e all’avvocato della famiglia Poggi, Gianluigi Tizzoni.

Nel mirino l’impronta di scarpe rinvenuta all’interno dell’abitazione, secondo i legali di Stasi non attribuibile ad Alberto perché le sue Lacoste portavano un 42 e quando sono state refertate – il giorno successivo accusa De Rensis – erano pulite poiché il sangue era secco.

Interviene in collegamento l’allora comandante dei Carabinieri, Gennaro Cassese che spiega di aver chiesto ai Carabinieri di far attenzione a dove venissero messi i piedi per non alterare la scena del crimine ed allora De Rensis rincalza – “ci racconta per l’ennesima volta di un’indagine orribile” ed invita Giletti a portarlo in studio per un confronto.

Massimo Giletti e la chiusura di puntata con la frecciatina sullo share

Massimo Giletti chiude la puntata dando la linea a TG3 Linea Notte, programma che come risaputo, gode del traino del suo programma per gli ascolti.

Mentre saluta Ilaria Capitani, collegata dallo studio, egli si congeda con una frase emblematica come riporta LiberoQuotidiano – “Andiamo da Ilaria Capitani con qualche minuto di ritardo ma sempre con uno share molto alto! Buona notte ed ad maiora”.

La battuta sullo share evidentemente ha fatto centro perchè pur chiudendo in ritardo rispetto alla programmazione ottiene esattamente il richiamo voluto, in realtà è un ritardo necessario per tenere incollato il telespettatore che poi teoricamente guarda iniziare, quasi obbligatoriamente l’appuntamento notturno di informazione sulla terza rete.