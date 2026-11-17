Dopo le polemiche esplose a termine della scorsa puntata di “Ballando con le Stelle”, è intervenuto il Codacons, che avrebbe chiesto alla Rai il contratto di Barbara D’Urso. I dettagli.

Ballando con le Stelle, il Codacons chiede alla Rai il contratto di Barbara D’Urso: “Vogliamo chiarezza”

Non si placano le polemiche dopo quando accaduto sabato durante la settima puntata di “Ballando con le Stelle”, con l’acceso diverbio tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto che ha portato a numerose polemiche anche nei giorni successivi.

Il Codacons starebbe preparando un’istanza di accesso agli atti al fine di ottenere il contratto tra Barbara d’Urso e la Rai. A comunicare la notizia all’Adnkronos Stefano Zerbi, portavoce dell’associazione: “l’iniziativa nasce dall’esigenza di fare luce sulle condizioni economiche e contrattuali che hanno accompagnato l’ingresso di Barbara D’Urso nella giuria del programma di Rai1, anche alla luce delle lamentele della stessa conduttrice e delle parole di Milly Carlucci, che ha recentemente ricordato le difficoltà delle trattative per portare la D’Urso nel programma.”

Ballando, interviene il Codacons su Barbara D’Urso

Come spiegato all’Adnkronos dal portavoce del Codacons, Stefano Zerbi, dopo lo scontro con Mariotto, la D’Urso ha manifestato pubblicamente la propria delusione, arrivando anche a ipotizzare l’addio al ruolo di giurata: “Al di là delle polemiche televisive e delle dinamiche interne a un programma di intrattenimento c’è una questione che riguarda direttamente la trasparenza nella gestione delle risorse di un’azienda che viene finanziata dai cittadini attraverso il canone.

Quando la Rai sottoscrive accordi con personaggi pubblici per la partecipazione alle proprie trasmissioni, è legittimo chiedersi quali siano gli impegni economici assunti, quali prestazioni siano previste e quali condizioni regolino il rapporto”. E ancora: “Vogliamo quindi conoscere nel dettaglio il compenso riconosciuto a Barbara d’Urso, la durata dell’accordo, le eventuali spese accessorie a carico della Rai, gli obblighi contrattuali previsti per le parti e le clausole che disciplinano un’eventuale interruzione anticipata del rapporto o il mancato rispetto degli impegni assunti”