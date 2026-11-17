Attimi di paura all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, con Valeria Marini che, poco prima della diretta, ha accusato un malore. I dettagli di quanto successo.

Grande Fratello Vip: malore prima della diretta

Ieri, lunedì 16 novembre 2026, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5 e condotta come sempre da Ilary Blasi assieme alle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Una puntata che però si è aperta con un pò di preoccupazione, in quanto uno dei concorrenti di questa edizione del reality show ha accusato un malore proprio poco prima della diretta. Stiamo parlando di Valeria Marini, che si è anche spaventata molto per quanto accaduto. Ma ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip, malore prima della diretta: “Ho un attacco di cuore”

Poco prima della diretta del Grande Fratello Vip, Valeria Marini non si è sentita bene, malore probabilmente causato dal forte stress accumulato all’interno della Casa. La showgirl ha deciso di uscire in giardino al fine di prendere una boccata d’aria e cercare di ritrovare la calma. A raggiungerla sono state Marina La Rosa e Giulia Provvedi, le quali si sono subito accorte che qualcosa non andava.

La Marini, in lacrime: “Mi mancava il respiro e mi batteva il cuore fortissimo”. Le altre coinquiline hanno quindi cercato di tranquillizzarla con consigli e carezze: “Era un attacco di panico, cerca di stare tranquilla.” Per fortuna la situazione è poi migliorata, con Valeria Marini che ha ritrovato la calma e la sua innata energia. La puntata però si è conclusa nel modo peggiore per la showgirl, che è stata infatti eliminata dal reality show assieme a Megan Ria. Una eliminazione inaspettata per una delle concorrenti che hanno dato di più in questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Staremo a vedere chi saranno i prossimi eliminati.