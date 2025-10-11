"La cosa grave, ha detto la showgirl, è stata questa truffa tremenda che ha subito. Si è isolata e non parla con nessuno"

Continua il dramma di Valeria Marini, nota show girl, per il legame mai interrotto con la madre Gianna Orrù. L’87enne è intervenuta nel talk condotto da Mara Venier e Tommaso Cerno, raccontando la complessità del rapporto con la figlia.

Valeria Marini e la confessione shock sulla madre: “Non parla più con nessuno. La truffa l’ha cambiata”

Nuova confessione di Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, al talk condotto da Mara Venier e Tommaso Cerno sul rapporto con la figlia. “Riconosco di essere permalosa, non vado oltre i torti”, ha detto di sé. Gianna ha anche ricordato l’impegno messo nella crescita dei figli, in particolare su Valeria:

“Ho dato molto ai miei figli, tutti e tre. Li ho allevati da sola, poi, quando sono cresciuti, c’era anche il papà, che aveva più soldi di me… Ma per Valeria ho lasciato tutto, la mia attività, e l’ho rincorsa per 30 anni. È successo qualcosa che non dirò mai, qualcosa di abbastanza grave”, ha confessato riferendosi alla truffa subita per cui Valeria ha venduto la sua casa.

La confessione di Gianna Orrù sulla figlia Valeria: “Non me l’aspettavo…”

“Non mi è piaciuto che mia figlia sia andata ovunque a parlare di questa storia. Bisogna stare zitti, sono cose da tenere per sé, non me lo aspettavo. Invece tv, giornali, tutto… Cerchi visibilità se vai a raccontare qualcosa che ti addolora”, sempre in riferimento alla truffa di cui è stata vittima. A emergere è un forte senso di ingiustizia, come lei stessa aveva dichiarato: “Il dolore è stato grande, non mi piacciono le ingiustizie, non le ho mai tollerate”.

Il complesso rapporto tra Valeria e la madre

Già nell’aprile scorso, sempre a Domenica In, Mara Venier aveva provato a riavvicinare madre e figlia, senza però riuscirci. Anzi, la “sorpresa” di Valeria aveva profondamente irritato Gianna Orrù, che in quell’occasione aveva detto: “Se parlo, scende il soffitto. Non ho niente da rimproverarmi. Sono una persona profondamente onesta e seria, ho quasi 90 anni, non sono cose inventate”.

Cosa è successo tra le due

Ma cosa ha fatto incrinare il rapporto tra Gianna Orrù e Valeria Marini? La truffa subita dalla madre nel 2018. Un caso ancora aperto in tribunale, che le è costato ben 300mila euro. “Si chiuderà a ottobre ed è durato sei anni. Il tempo di attesa e le sue sofferenze l’hanno portata a isolarsi e a non parlare con tutti”, ha confessato Valeria Marini durante la puntata de La Vita in Diretta dell’8 ottobre.

La showgirl ha parlato della distanza tra lei e la madre, voluta da quest’ultima: “Non so cosa abbia con me. Non parla con me, con i miei fratelli, con la sua migliore amica. Per mia mamma, come figlia, ci sono sempre stata, ci sono e ci sarò sempre”. La Marini, però, vorrebbe ritrovare sua madre: “Non ho mai usato questa situazione per visibilità, anzi, mi ha un po’ danneggiata sul lavoro ma non mi importa. Lei viene prima di tutto”.

“Si è chiusa in se stessa, dentro ha il rancore”

Valeria Marini ha raccontato di essersi sempre resa disponibile ad aiutare la madre, e spera che con la fine del processo arrivi anche un momento di riconciliazione: “Mia mamma si è chiusa in se stessa e, quando subisci un grande dolore, te la prendi con le persone vicine. Le è cresciuto dentro un rancore, che lo capisco, ma non è la strada. Anche con i miei fratelli abbiamo un rapporto meraviglioso, mai una lite. Noi siamo sempre stati molto uniti”.