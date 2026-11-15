Nessun ripensamento e nessuna richiesta di scuse. Guillermo Mariotto torna a parlare dello scontro con Barbara d’Urso avvenuto durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle e conferma la propria posizione, arrivando a rincarare la dose nei confronti della collega. Le sue dichiarazioni, rilasciate in un’intervista a Gabriele Parpiglia per QN, hanno riacceso le polemiche intorno all’episodio.

Nel frattempo, anche Mara Venier è intervenuta sulla vicenda durante Domenica In, schierandosi apertamente dalla parte della conduttrice e criticando il comportamento dello stilista.

Al centro della discussione ci sono le parole pronunciate da Mariotto in diretta e il gesto che ha fatto discutere il pubblico: il giurato ha spruzzato del profumo vicino a Barbara d’Urso, lasciando intendere che ci fosse un cattivo odore accanto a lui.

Un episodio che ha provocato la reazione degli altri componenti della giuria e che ha spinto la stessa d’Urso a intervenire sui social, parlando di un’aggressione verbale.

Mariotto non si pente e torna ad attaccare Barbara d’Urso

Nell’intervista, Guillermo Mariotto ha chiarito di non avere alcuna intenzione di chiedere scusa per quanto accaduto.

Lo stilista ha ribadito che il riferimento alla puzza non sarebbe stato rivolto direttamente a Barbara d’Urso, ma ha confermato di aver avvertito un odore sgradevole fin dalla prima puntata del programma.

“La puzza è una puzza, e basta. Non sopportavo più l’odore dalla prima puntata“, ha dichiarato. Mariotto ha poi aggiunto che nello studio ci sarebbero anche dei topi e che la presenza della conduttrice accanto a lui non sarebbe necessariamente collegata al problema.

“Anche perché comunque lì ci sono i topi, lo studio nuovo, Barbara è accanto a me, non devo chiedere scusa di niente“, ha spiegato.

Le parole dello stilista non si sono fermate qui. Nel corso dell’intervista ha anche rivolto una critica personale alla collega, sostenendo che nella sua testa ci sarebbe “un algoritmo” che la riporterebbe continuamente a se stessa. Un’affermazione con cui Mariotto ha voluto ribadire la propria posizione, senza mostrare particolare preoccupazione per le reazioni suscitate dal suo comportamento.

Ha poi ironizzato anche sul costo del profumo utilizzato durante le puntate. Secondo quanto raccontato, avrebbe speso mille euro per una bottiglia di Hermès, acquistata proprio per cercare di contrastare il cattivo odore che sostiene di avvertire in studio. “Questo cattivo odore mi è costato una bottiglia di Hermès. Esattamente mille euro dalla prima puntata per il profumo, qualcuno dovrà ridarmi i soldi che ho speso. Ti pare“, ha concluso.

Mara Venier difende Barbara d’Urso: “Sono dalla sua parte”

A prendere posizione sulla vicenda è stata anche Mara Venier. Nella puntata di Domenica In di domenica 15 novembre, la conduttrice ha commentato quanto accaduto a Ballando con le Stelle, dichiarando apertamente il proprio sostegno a Barbara d’Urso.

Venier non ha nascosto il proprio disappunto per il comportamento di Mariotto e ha rivolto un messaggio diretto allo stilista: “Mariotto deve rendersi conto di cosa ha detto. Io in questo momento sono dalla parte di Barbara d’Urso, sono con Barbara e lo dico pubblicamente“.

La conduttrice ha anche elogiato la reazione della collega, che durante la trasmissione avrebbe mantenuto la calma nonostante la provocazione. Secondo Venier, d’Urso avrebbe gestito la situazione con grande autocontrollo. Lei stessa, al suo posto, avrebbe reagito in maniera decisamente diversa: “Lei è stata una signora, perché se c’ero io seduta lì arrivava una pizza che vedevi poi Mariotto dove finiva“.

Nel suo intervento, Mara Venier ha ricordato anche le reazioni degli altri componenti della giuria. Alberto Matano avrebbe cercato di riportare la calma, arrivando a proporre un cambio di posto, mentre Ivan Zazzaroni avrebbe invitato Mariotto a chiedere scusa sinceramente. Anche Carolyn Smith, secondo quanto osservato dalla conduttrice, avrebbe manifestato apertamente il proprio fastidio.

Venier ha poi commentato le parole affidate ai social da Barbara d’Urso dopo la puntata. La conduttrice aveva definito quanto accaduto un’aggressione verbale, dicendosi delusa e ferita per non essersi sentita protetta durante la trasmissione.

A preoccupare maggiormente Mara è stato soprattutto il riferimento al futuro di d’Urso nel programma. Nel suo sfogo, infatti, la giurata aveva spiegato di essere rimasta in trasmissione fino all’1.45 per senso di responsabilità, lasciando però intendere di non avere ancora deciso se continuare la sua esperienza. “Non so se l’intenzione di Barbara sia quella di andarsene“, ha commentato Venier.

Una posizione diversa è stata espressa da Rossella Erra, che ha provato a ridimensionare l’accaduto definendolo una delle consuete “mariottate“. La tribuna del popolo di Ballando con le Stelle ha invitato Barbara a resistere e a non lasciarsi condizionare dall’episodio. Le polemiche, però, restano aperte e il futuro della conduttrice nel programma è ancora da chiarire.