Tra l'ex sacerdote e la sua insegnante di ballo circolano voci di un possibile legame sentimentale, alimentate da alcune foto e dalle parole della ballerina.

Alla vigilia di questa edizione di Ballando con le Stelle, in molti pensavano che la scena fosse destinata a Noemi Bocchi e Ornella Muti. Il programma condotto da Milly Carlucci ha invece riservato spazio a Alberto Ravagnani, l’ex prete che da settimane tiene banco tra clip, discussioni con i giurati e il caso dell’intervista a Pierluigi Diaco.

Ora si parla di un possibile legame con la maestra Erica Martinelli.

Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcune foto scattate durante un’uscita notturna della coppia, parlando di baci e di amore. Le immagini, in cui lui bacia la ballerina sulla fronte e in auto sembrano salutarsi con un bacio, non sono nitide e non permettono una valutazione certa.

Il titolo del servizio è più deciso del contenuto, che parla di baci “protetti dalla discrezione della notte”.

Il racconto di Erica Martinelli sul primo incontro

In un’intervista a DiPiù, Erica Martinelli ha descritto il loro primo incontro in sala prove: si è presentata con un corpetto di pelle nero, una gonna cortissima e calze nere, e gli è corsa incontro abbracciandolo.

Secondo lei, l’affetto è spontaneo. La ballerina è uscita nel 2025 da una relazione di quindici anni e sottolinea che Ravagnani è molto ingenuo su alcuni aspetti della vita, in particolare quelli sentimentali.

La maestra afferma che l’allievo ascolta senza giudicare e che condividono molti interessi. Ha poi promesso di impegnarsi per farlo “sbocciare” come ballerino e come uomo che vuole raccontarsi al pubblico.

Le parole di Rossella Erra e la risposta di Ravagnani

Durante la quinta puntata, Rossella Erra ha parlato di un forte calore tra i due, visibile anche dietro le quinte. Ravagnani, interpellato da FanPage, ha risposto in modo generico: non sa cosa abbia visto la giornalista, ma ammette una certa complicità e forse qualcosa di tenero. “Ogni giorno io ed Erica siamo qui e balliamo”, ha concluso.