"Cacciata perché troppo vecchia, mi hanno presa in giro", la confessione di ...

"Cacciata perché troppo vecchia, mi hanno presa in giro", la confessione di ...

Mara Venier racconta a Passa dal BSMT il retroscena su Domenica In: perché non venne riconfermata nel 2014 e come tornò alla conduzione nel 2018.

A distanza di oltre dieci anni, Mara Venier torna a raccontare uno dei momenti più difficili della sua carriera televisiva: la mancata riconferma alla guida di Domenica In nel 2014. Ospite del podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, la conduttrice ha svelato retroscena e reticenze che accompagnarono il suo allontanamento dalla Rai, soffermandosi soprattutto sulla motivazione che le venne comunicata: l’età.

Mara Venier e l’addio a Domenica In nel 2014, dopo anni emerge la verità

A distanza di oltre dieci anni, Mara Venier torna a ricordare l’esclusione da Domenica In nel 2014, un episodio che ancora oggi le lascia un senso di amarezza. Ospite di Gianluca Gazzoli nel podcast Passa dal BSMT, la conduttrice ha ripercorso le settimane precedenti alla mancata riconferma, raccontando le difficoltà incontrate nel tentativo di ottenere una risposta definitiva dai vertici Rai.

In particolare, ha citato Giancarlo Leone, all’epoca direttore di Rai 1, ricostruendo gli appuntamenti fissati e poi continuamente rimandati: «Mi dicevano: “Ci vediamo la prossima settimana, Domenica In non si farà più”». Un atteggiamento che l’aveva profondamente delusa, soprattutto per l’assenza di spiegazioni chiare. «Mi dispiaceva perché mi diceva “Ci vediamo” e poi invece spariva», ha ricordato.

La presentatrice non nasconde il disappunto per il modo in cui venne gestita la situazione, definendo quei comportamenti «quelle cose un po’ meschine che non mi piacciono». Per lei sarebbe stato decisamente preferibile conoscere subito la decisione, anche se negativa, senza essere costretta a vivere nell’incertezza: «Preferisco sapere le cose come stanno che essere presa in giro».

“Cacciata perché troppo vecchia, mi hanno presa in giro”, la confessione di Mara Venier

La spiegazione definitiva sarebbe arrivata soltanto in un secondo momento, durante una cena alla quale erano presenti Mara Venier, il marito e il suo agente dell’epoca, accompagnato dalla moglie. Fu proprio quest’ultimo a comunicarle che non ci sarebbe stata un’altra occasione per tornare al timone della trasmissione domenicale. Una motivazione che lasciò il segno: «Mi disse che non c’era più niente da fare perché ero troppo vecchia». Un giudizio legato all’età che Venier ha ricordato con evidente amarezza, soprattutto considerando il percorso professionale costruito negli anni. La conduttrice sarebbe poi tornata alla guida di Domenica In il 16 settembre 2018, dopo quattro stagioni lontana dal programma.

Oggi, però, la trasmissione si trova nuovamente a un bivio: Venier ha più volte lasciato intendere che quella attuale potrebbe essere la sua ultima stagione alla conduzione, anche se non sono ancora arrivate conferme definitive. Nel frattempo, tra i possibili successori sono circolati diversi nomi, da Fiorello, protagonista di alcune indiscrezioni poi smentite dallo stesso showman con una battuta durante La Pennicanza, ad Alberto Matano, già indicato in passato come possibile nuovo volto del programma. Resta da capire se la Rai sceglierà di affidare Domenica In a un nuovo conduttore oppure se punterà ancora una volta sulla sua storica padrona di casa.